Des fils de fer sortent de son ventre et sa poitrine

Les mystères médicaux ne cesseront jamais de nous étonner! Mais encore plus ce cas…

Une indonésienne de 43 ans a des fils de fer qui sortent de son ventre. Tout a commencé en 1991… Elle travaillait dans un jardin d’enfants et a remarqué que des fils de fer sortaient de son ventre. Au départ, elle affirmait qu’il y en avait un deux seulement. Ils transperçaient sa peau et quelques jours ils tombaient sans aucun effort de sa part. Mais aujourd’hui, c’est une vingtaine de fils qui perforent son ventre mais aussi sa poitrine et le plus pire c’est qu’ils tiennent plus longtemps qu’auparavant.

Le médecin était donc obligé de les faire couper régulièrement car selon les radios, il y avait encore une quarantaine de fils de fer dans son abdomen qui ne sont pas encore sortis.

Selon le médecin, ce mystère n’est pas une erreur chirurgical comme est le cas dans plusieurs situations mais le corps de la femme développe seul les fils de fer. Jusque là, aucune aucune explication scientifique n’a encore été trouvée.

