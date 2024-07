Linda ne doit pas exister en Tunisie

Dans une histoire « bizarre », nous avons eu une information que le prénom Linda est interdit en Tunisie, et ce d’après Mme S.G. de la municipalité de Bizerte dans le nord de la Tunisie. En effet, un citoyen tunisien nous a transmis un message nous parlant de son histoire, tout du moins bizarre. Mr Kamel B.R., un ingénieur informaticien a eu avec sa femme un bébé, une fille qui ont décidé de la prénommer Linda, ils tiennent beaucoup à ce joli prénom, malheureusement, lors de l’enregistrement de l’enfant à la municipalité.

Voici un extrait du message original qui nous a été transmis par Mr kamel, […]je viens d’avoir une fille, et depuis des mois on a décidé moi et sa mère de la nommais Linda, mais le jour de son enregistrement a la municipalité de Bizerte Mme S.G.* a tenu fort que ce prénom est hors la loi en Tunisie et que je dois changer son prénom[…].

C’est tellement bizarre comme histoire et le fait de refuser un prénom tout à fait ordinaire à un citoyen est inacceptable dans un pays où nous sommes libres de choisir le prénom que nous souhaitons pour notre enfant…

Mr Kamel nous a informé dans un deuxième message qu’il va ramener son problème à un avocat.

Nous supposons que cette Mme S.G. n’a pas refusé ce prénom à Mr Kamel parce que sa fille s’appele Linda ou parce qu’elle souhaite appeler sa fille Linda, dans ce cas là, faut vraiment refaire une formation à nos chers fonctionnaires en lui expliquant qu’ils sont là pour faciliter les problèmes des citoyens et séparer la vie privée de la vie professionnelle et non pas rendre notre vie plus difficile…

(*): Nous avons souhaité garder certaines identités anonymes, c’est pourquoi nous avons seulement utilisé les initiales.

