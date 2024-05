Vidéo – Meurtre de Londres: L’assassin se filme après l’acte

Un homme présenté par des témoins comme un soldat a été tué mercredi à l’arme blanche dans un quartier du sud-est de Londres par deux hommes qui ont ensuite été blessés par la police, lors d’un incident qui pourrait être de nature terroriste.

Le Premier ministre David Cameron, en déplacement à Bruxelles et Paris, a qualifié le meurtre d’extrêmement choquant sur twitter, et a demandé au ministre de l’Intérieur de convoquer immédiatement une réunion du Comité Cobra, constitué de ministres et responsables de la sécurité.

Le ministre de l’Intérieur Theresa May a pour sa part évoqué un meurtre brutal après s’être entretenue avec des responsables du service de la sécurité intérieure, le MI5.

Les premiers témoignages et déclarations de la police laissent à penser que les deux suspects ont attaqué en début d’après-midi à l’arme blanche leur victime à proximité de baraquements militaires à Woolwich.

En fin d’après-midi, la chaîne ITV a publié une photo extraite d’une vidéo amateur sur laquelle un jeune homme noir apparait, marchant dans la rue, tenant à la main deux couteaux et un hachoir ensanglantés.

Nous jurons par Allah le tout puissant que nous n’arrêterons jamais de vous combattre, a déclaré le jeune homme en jean et coiffé d’un bonnet, selon ITV.

Des témoins cités par divers médias ont déclaré avoir entendu les agresseurs s’écrier Allah Akbar. D’autres , cités par l’agence Press Association, ont affirmé que la victime avait été décapitée.

La police s’est refusée à commenter ces informations.

J’aime ça : J’aime chargement…