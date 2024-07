Miss Arabie Saoudite, élue sans dévoiler son visage

Elle s’appelle Aya Ali al-Mulla et c’est elle la reine de beauté… morale. Cette jeune saoudienne âgée de 18 ans a été élue Miss Arabie Saoudite sans dévoiler son visage.

Ce concours, semblable en quelques sortes aux élections des Miss, ne se repose pas sur les petites tenues, sexy et glamour, au contraire, les candidates portent l’abaya, une robe longue qui couvre le corps et le visage. La gagnante a été jugée pour son altruisme et ses bons résultats scolaires et non pas pour sa beauté physique.

Aya Ali al-Mulla s’est donc vue couronner Reine de la belle moralité, ce qui lui a permis de remporter environ 1.900 TND, une panoplie de bijoux et un voyage.

Notons que les concours de beauté (physique), n’existent pas en Arabie Saoudite.

