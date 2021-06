Au théâtre, la part du lion

L’Institut français de coopération (IFC) change son équipe culturelle. C’est ce qu’a annoncé Laurence Haguenauer, directrice de l’IFC, mercredi, à la Médiathèque Charles-de-Gaulle, lors d’une conférence.

Neuf personnes en tout, qui ont présenté, chacune dans son secteur, les moments fort de cette saison culturelle et les grandes lignes de la programmation de l’année prochaine.

Commençons par le cinéma et plus particulièrement, par la participation de l’IFC aux Journées cinématographique de Carthage, l’événement phare, avec notament l’hommage à Humbert Balson, un des plus grands producteurs de cinéma français, disparu il y a trois ans. Sept films seront projetés accompagnés d’une rencontre autour du métier de producteur, en présence de Nicole Garcia, invitée des JCC et amie du producteur. A cela s’ajoute une exposition de portraits d’amis de Balson, réalisée par sa sœur Nathalie Balson.

L’IFC attribuera, par ailleurs, une bourse de développement, d’un montant de 7.500 euros, qui sera décernée par un jury international à l’un des scénarios tunisiens sélectionnés dans la section «Atelier de projet», au programme des JCC.

Un film français est aussi au menu, celui de Josée Dayan «M par M» (Menchari par Moreau), prévu pour le vendredi 31 octobre à 19h30 en présence de son réalisateur.

Autre événement audiovisuel lancé par l’IFC en collaboration avec la Bibliothèque nationale de Tunis (BNT), «les 24h00 de la TV», prévu pour ce soir à 19h00, à la BNT. Il s’agit d’une projection d’un court métrage sur l’Institut national de l’audiovisuel et d’un montage d’archives de 45 mn sur l’Europe vue à travers ses créateurs. La projection sera suivie d’un débat sur le thème des archives en général et tunisiennes en particulier.

On annonce également l’ouverture du ciné-club de la salle de cinéma d’Alhambra à la Marsa avec un hommage à l’actrice Isabelle Huppert qui consistera à la projection d’une dizaine de films de cette actrice et une exposition de 17 portraits photographiques à l’Espace Millefeuilles.

Partager : Twitter

Facebook