Bug Spotify et smartphone Samsung pliable Galaxy X : L’actu High Tech de la semaine > Au programme de l’actu High Tech de la semaine, le bug de Spotify qui a rogné la durée de vie des disques durs SSD et le brevet pour le smartphone de Samsung, pliable, à l’image des clapets il y a quelques années.

Coup de tonnerre dans le monde et pour les millions d’utilisateurs de l’application Spotify sur PC ou MAC, cette dernière venait réellement abaisser la durée de vie de vos disques durs SSD, en provoquant l’écriture de très gros volumes de données.

Application de musique en streaming, son succès n’est plus à prouver, mais sa réputation vient de prendre un coup dans l’aile après qu’un bug a été découvert. Dans les faits, cela faisait déjà plus de 5 mois que ce bug était en circulation, et inscrivait de très ; trop, nombreuses données sur votre disque dur, venant raccourcir sa durée de vie.

Ses chiffres verront alors une écriture de pas moins de 700 Go de données sur un disque dur SSD en 24 heures, et, lorsque l’on sait les disques durs SSD ont une limite de cycle d’écriture, un tel bug pouvait rendre la suite compliquée.

Si ce bug pouvait apparaître avec l’application ouverte ; sans être en utilisation, il devrait désormais être réglé avec la dernière mise à jour 1.0.42.

Autre fait notable de l’actu High Tech de la semaine, Samsung aurait déposé un brevet pour un smartphone pliable ; à l’image des téléphones à clapet. Ici, nous retrouvons alors un système de charnière ; qui n’est pas sans rappeler le Surface Book de Microsoft, qui permettrait au dernier smartphone de Samsung de se replier sur lui-même.

Dans le même temps, Samsung devrait profiter du Mobile World Congress 2017 pour dévoiler celui qui devrait se présenter comme le Samsung Galaxy X, un projet qui serait, d’ailleurs, également dans les plans d’autres constructeurs, comme LG ou Lenovo. Affaire à suivre donc.

