Regarder les années bonheur en vidéo : Replay émission Patrick Sébastien > Concept apprécié et utilisé depuis de très nombreuses années maintenant, l’émission les années bonheur fait la joie des petits et des grands, mais également de Patrick Sébastien, présentateur parfait pour le show, et rythmant remarquablement la soirée.

Du même calibre que le plus grand cabaret du monde ; qui existe depuis 1998 déjà !, l’émission les années bonheur reprend le concept précédemment vu, depuis 2006 cette fois-ci. Avec Patrick Sébastien aux commandes de la soirée, l’émission les années bonheur fait la part belle à la nostalgie, tout en intégrant une bonne humeur appréciable, avec des stars d’hier, mais aussi d’aujourd’hui.

C’est donc tout au long de cette nouvelle soirée des années bonheur, que Patrick Sébastien ; véritable roi du divertissement, évoque les souvenirs des invités, mais aussi quelques secrets jusqu’alors bien gardés.

Ainsi, l’on retrouve Fabien Lecoeuvre ; le spécialiste de la chanson Française, l’animatrice Élodie Gossuin et Miss France 2001, l’imitateur Gérald Dahan et l’animateur Willy Rovelli.

Si cette soirée de l’émission les années bonheur est placé sous le signe d’anecdotes à table, il ne faut pas oublier que l’on retrouvera également une pléiade d’artistes sur scène, pour parfaire cette joyeuseté.

Il est possible de regarder les années bonheur en vidéo sur France 2 à partir de 20 heures 55, mais il est aussi possible de voir le replay de l’émission de Patrick Sébastien dès que vous le souhaitez.

D’hier et d’aujourd’hui, l’on retrouve chanteurs, imitateurs, musiciens, comédiens et humoristes qui se succèdent sur la scène des années bonheur.

Avec un programme conséquent, l’on peut découvrir ; ou redécouvrir, Chris Anderson, Zaz, Alvaro Soler, Serge Lama, Kids United, Las Ketchup, Calypso Rose, Daniel Guichard, Tal, François Feldman, Joniece Jamison, Precious Wilson, Sheila, Soprano, Ishtar, Philippe Cataldo, Gibson Brothers, Hélène, Elie Semoun, Michaël Gregorio ou encore Noëlle Perna.

