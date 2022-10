Le Bilan de l’Amour est dans le pré est à voir sur M6 : Regarder la fin de la saison en streaming

Le Bilan de l’Amour est dans le pré est à voir sur M6 : Regarder la fin de la saison 11 en streaming > Après de très nombreux épisodes qui auront permis aux téléspectateurs de découvrir les portraits, puis les choix, les aventures à la ferme, et, enfin, le week-end de l’agriculteur chez sa prétendante, il est temps de dresser un bilan de la saison 11 de l’Amour est dans le pré.

Après tout un été à suivre les aventures amoureuses de quatorze agriculteurs, l’heure est venue de tirer un bilan de cette ; déjà, onzième saison.

Mais alors, où en sont-ils aujourd’hui ? Et comment ont-ils vécu cette expérience hors du commun ? Dans cette première partie, Didier, Guillaume, Benoît, Éric, Sébastien, Marianne, Julien, Monique, Jean-Paul, Bernard le Pyrénéen, Bernard le Picard, Bruno, Julie et Paulo sont tous venus se confier à Karine Le Marchand.

Les plus chanceux de ceux-là sont venus accompagner et livreront leurs projets pour l’avenir, tandis que les autres sont toujours célibataires, mais auront tiré un grand bénéfice de cette extraordinaire aventure.

Dans cette première partie du bilan, l’on découvrira également les confidences inédites de certain et certaines de leur prétendant et prétendante.

Le bilan de l’Amour est dans le pré est à voir sur M6 à partir de 20 heures 55, mais il est aussi possible de regarder la fin de la saison en streaming sur Internet dès que vous le souhaitez.

Entre révélations, pour le moins surprenantes, séparations, rencontres inattendues et autres belles et touchantes histoires d’amour, des rebondissements et quelques surprises attendent les téléspectateurs de la première heure.

En attendant de découvrir la suite du bilan la semaine prochaine, il est donc temps de dresser les premières situations.