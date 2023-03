Voir l’émission Envoyé Spécial sur la musique sur France 2

Envoyé Spécial sur la musique ce 3 mars sur France 2 > Ce soir sur France 2, Envoyé Spécial se met une nouvelle fois en avant et propose un sujet déjà abordé, mais également un sujet inédit, sur la musique et les conséquences de l’évolution d’Internet sur cette dernière.

En première partie de soirée, les téléspectateurs assidus d’Envoyé Spécial reconnaîtront un sujet déjà abordé il y a quelque temps, les réseaux sociaux. En effet, ces derniers sont plus rapides, plus économiques et surtout plus efficaces que le service client pour les consommateurs.

Pour protester lorsqu’ils sont mécontents envers un produit ou une enseigne en particulier, certains consommateurs expriment leurs avis sur les réseaux sociaux que sont Twitter ou encore Facebook.

Ici, n’importe quelle situation anodine peut prendre une ampleur telle, que l’effet est immédiat ; bien souvent, les marques répondent rapidement pour s’éviter de la mauvaise publicité.

S’en suit un nouveau reportage, cette fois-ci inédit, puisqu’il se penche sur la musique en général et si l’est toujours possible de vivre de sa musique.

Envoyé Spécial sur la musique est à voir ce jeudi 3 mars 2016, à partir de 20 heures 55 sur France 2.

En effet, avec l’effondrement du marché du disque, le piratage massif puis l’arrivée du streaming permettant un nouveau canal de diffusion, les artistes ont vu, en moins de dix ans, leur métier et leurs revenus changer brusquement et il fallait alors s’adapter.

Comment les chanteurs et les groupes parviennent-ils aujourd’hui à vivre d’une musique qui n’a eu de cesse de se dématérialiser au fil des années ?