Ayant en son compte deux albums, le fameux groupe Tunisien, Myrath, vient de sortir son 3ème album sous le nom de « Tales of the Sands« .

Rappelons que le groupe Myrath est composé de 5 personnes:

Malek Ben Arbia (guitare)

Elyes Bouchoucha (clavier)

Anis Jouini (basse)

Saif Ouhibi (batterie)

Zaher Zorgati (chant).

Leur style musical leur a permis d’accéder à la scène européenne et ce en enregistrant dans des studios plus performants que ceux existants en Tunisie. En effet, depuis la réussite de leur concerts à l’étranger, ils n’ont pas cessé de s’acharner à travail jour et nuit pour pouvoir jouer dans la cours des grands. Ils ont réussi à avoir un public des quatre coins du monde mais ils restent bien entendu fidèles à leur premier public, à savoir les Tunisiens. Cependant, Myrath se prépare pour une tournée européenne qui, on espère, sera réussie.

En ce moment, ils révèlent leur nouvel album comportant 10 morceaux:

01- Under siege (4:28)

02- Braving the seas (4:20)

03- Merciless Times (3:28)

04- Tales of the sands (5.19)

05:19 5- Sour Sigh (4:58)

06- Dawn within (3:31)

07- wide shut (5:25)

08- Requiem for a goodbye (4:23)

09- Beyond the stars (5:15)

10- time to grow (4:02)

Description de l’album:

« »Dans un métal magnifié par une intégration culturelle orientale authentique, les chansons du groupe débordent d’innovation et de feeling, certains d’entre-elles permettent même aux fax d’imaginer un univers de lumières, où e soleil de l’Orient pénètre littéralement les titres. Pourtant, au delà du talent d’écriture, c’est sans aucun doute la force et la splendeur vocale de Zaher Zorgatti qui irradient l’ensemble de ce nouvel opus « Tales of the sands ». Jamais un chanteur, dans ce style, n’avait intégré aussi intelligemment et avec autant d’élégance des lignes de chant en quart de ton. Il suffit d’écouter le titre « Merciless Times » pour s’en rendre compte. Cette énergie positive et orientale, véritable marque de fabrique de Myrath, rend cet album absolument unique. La production de celui-ci a été assurée par Kevin Codfert (Adagio), le mix confié à Frederic Nordstom (DimmuBorgir, InFalmes), et le mastering à Jens Bogren (Symphony X). « Tales of the sands », sera en quelque sorte la continuité de « Desert Call » et l’expression d’une vision, aussi forte qu’honnête, puisque Myrath s’exprime entre autre sur la révolution Tunisienne. Sur disque comme en concert, « Myrath » est une collection d’idées et d’histoires capturant la rage, l’optimisme et la saveur de l’Orient. « Tales of the Sands » sera suivi d’une importante tournée eurpoéenne fin 2011 en compagnie des groupes Orphaned Land et Arkan. » »

Mise à part cette nouveauté, Le groupe Myrath a aussi réussi à faire partie du jeux Rock Band. En effet, La société qui gère le jeux Rock Band sur Playstation 3 a inclue 1 titre du groupe dans sa prochaine sortie jeux sur cd et téléchargement.

J’aime ça : J’aime chargement…