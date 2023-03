Amy Winheouse ressuscitée, le temps d’un concert

La mort d’Amy Winehouse a choqué et déçu tout le monde, mais on va peut-être la revoir d’aussitôt.

En effet, il y a déjà trois ans, on a appris la mauvaise nouvelle de la mort d’une chanteuse assez spécial, Amy Winehouse. Elle n’était certainement pas comme les autres stars, elle avait un caractère bien spéciale. Malgré qu’elle apparaissait assez souvent shootée ou saoule lors de ses concerts, elle était quand même très conviée et aimée par ses fans.

Malheureusement, sa mort a empêché ses fans des quatre coins de monde d’espérer la voir en concert dans leur pays. Mais…

Un milliardaire aurait eu l’idée de financer un projet qui pourrait redonner espoir aux fans d’Amy Winehouse. Cet homme, Alki David serait le propriétaire de FilmOn, une société de VOD. Il voudrait ressusciter la chanteuse comme était le cas, il y a deux ans de là, avec 2Pac.

Rappelons qu’en 2012, lors du Festival Coachella, aux Etats-Unis, on a retrouvé le rappeur 2Pac et ce en aperçevant son hologramme sur scène pour chanter quelques titres avec Snoop Dogg et Dr Dre.

Ce projet d’Alki David est actuellement en cours. Ce dernier a déclaré qu’il voudrait « qu’Amy fasse enfin sa tournée mondiale, comme elle n’a pas pu le faire de son vivant. » En plus, il voudrait que le père de la défunte soit présent sur scène, auprès de l’hologramme de sa fille, pour ouvrir les festivités. Il explique: « L’idée n’en est encore qu’à ses prémices, mais nous souhaiterions que Mitch, le père d’Amy, la rejoigne pour faire les présentations. »

Le père d’Amy Winehouse n’a pas encore donné son accord. Les fans aussi peuvent ne pas accepter cette idée, mais l’avenir nous le dira!