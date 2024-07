Trois groupes tunisiens pour un concert Rock N’ Roll à la Goulette

Dans le cadre du festival méditerranéen de La Goulette, trois groupes tunisiens monteront sur scène pour animer une soirée de musique metal qui aura lieu le 22 juillet à 21h, et ce, dans le stade de basketball de La ville situé à coté de la municipalité de La Goulette.

Bibouddha, Vielikan et Redmoon seront au rendez-vous le vendredi 22 juillet 2011. “Ce concert nous aidera pour la promotion de notre nouvel album et sera un moyen pour notre réintroduction sur scène, ça fait un moment que nous n’avons pas joué”, nous a déclaré Habib, vocaliste du groupe Bibouddha.

Notons que Bibouddha est un groupe tunisien fondé en janvier 2010 qui a un style musical qui varie entre le rock atmosphérique, la musique électronique et industrielle, la musique classique et les mélodies symphoniques. Composé de six membres, le groupe est une conception artistique authentique qui marie la musique à une forte identité visuelle développée en collaboration avec d’autres artistes talentueux de la scène culturelle Tunisienne.

Le deuxième groupe, Vielikan, est la “continuation” de deux autres vieux groupes Death Awakening de Fedor Souissi et Ethereal Travel/Ethereal. Sur scène depuis 2002, Vielikan a vu le jour sous ce nom en 2008 et participé à plusieurs festivals dont le Festival Méditerranéen de la Guitare en 2011 et était l’un des prétendants pour jouer lors du Rock On Firequi aura lieu le 3 septembre prochain.

Le groupe joue du Death Metal influencé par Opeth et Gojira, entre autres, mais aussi par plusieurs autres sources qui n’ont rien à voir avec le Metal, comme la musique tzigane.

Quant à Red Moon, c’est un groupe formé en 2008 et originaire de la Marsa où il a appris à jouer sa propre musique influencée par l’Old School, le Rock N’Roll et le Hard Rock. Composé de six membres, Red Moon sera au rendez-vous le 22 juillet à La Goulette.

Le prix des tickets a été fixé à 5 TND et sont disponibles à la Maison de Culture de La Goulette.

