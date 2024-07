Vielikan jouera à coté de Napalm Death au Metal Pyramids

Un événement musical aura lieu le 9 et 10 septembre 2011, à El Gîza en Égypte avec la présence du majestueux groupe de rock Napalm Death, ce groupe qui est considéré comme l’un des fondateurs du genre grindcore. Napalm Death tiendra un concert pour la première fois en Égypte et en général en Afrique du nord lors de ce Metal Pyramids.

L’événement connaîtra aussi la montée du groupe tunisien Vielikan, l’un des groupes de Death Metal les plus populaires en Tunisie avec un groupe de jeunes talentueux. Une première pour le groupe de jouer à coté de Napalm Death et une bonne expérience à vivre mais aussi pour promouvoir la scène Metal tunisienne.

Rappelons que Vielikan est la « continuation » de deux autres vieux groupes Death Awakening de Fedor Souissi et Ethereal Travel/Ethereal. Sur scène depuis 2002, Vielikan a vu le jour sous ce nom en 2008 et participé à plusieurs festivals dont le Festival Méditerranéen de la Guitare en 2011 et était l’un des prétendants pour jouer lors du Rock On Fire qui aura lieu le 3 septembre prochain.

Le groupe joue du Death Metal influencé par Opeth et Gojira, entre autres, mais aussi par plusieurs autres sources qui n’ont rien à voir avec le Metal, comme la musique tzigane.

Il est composé de quatre tunisiens, Fedor, guitariste et vocaliste, Yessine, deuxième guitariste du groupe, Mehdi, le bassiste et Haythem à la batterie.

Le festival Metal Pyramids, qui aura lieu à Sakkara Neast Club, sera animé aussi par d’autres groupes, entre autres, WORM, un groupe égyptien jouant du Death metal et EXILE qui vient de la Jordanie qui joue du Trash Metal.

J’aime ça : J’aime chargement…