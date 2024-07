Festival International de Carthage 2011

La délocalisation du Festival de Carthage 2011 n’a pas détérioré la qualité du programme que nous réserve les organisateurs. En effet, cette édition promet une bonne ambiance estivale avec différents style de musique, de théâtre, d’art, etc. Les endroits où se tiendra cette édition sont: Théâtre municipal de Tunis, l’Acropolium de Carthage, La Karaka (La Goulette), Palais Abdellia (La Marsa) et au Palais du Baron d’Erlanger (Sidi Bou Said). Sur ce, Mr. Ezzedine Bachaouech, ministre de la culture, a révélé le programme, qui est le suivant:

– 5 juillet 2011: Orchestre Symphonique de Hafedh Makni (Tunisie), au Théâtre Municipal.

« Chansons de la vie » de Ridha Chemak (Tunisie), à L’Acropolium de Carthage.

« Salutations des jeunes de la révolution » (Tunisie), à La Karaka.

– 6 juillet 2011: Oumayma Khalil (Tunisie), au Théâtre Municipal.

Cherif Alaoui (Tunisie), au Palais du Baron d’Erlanger.

– 7 juillet 2011: Noureddine el Béji (Tunisie), au Palais Abdellia (La marsa).

Amel Mathlouthi (Tunisie), au Musée de Carthage.

– 8 juillet 2011: « Made In Tunisia » de Lotfi Abdelli (Tunisie), au Théâtre Municipal.

Faouzi Ben Gamra, au Palais du Baron d’Erlanger.

– 9 juillet 2011: Noureddine Beji et Alia Belaïd (Tunisie), au Palais Abdellia.

Jazz Flamenco (International), à l’Acropolium de Carthage.

Baaziz et Bendirman (Algérie,Tunisie), au Musée de Carthage.

– 11 juillet 2011: « Voyage » (Tunisie), à La Karaka.

– 12 juillet 2011: Mounir Troudi (Tunisie), au Musée de Carthage.

« Ajras » de Adel Bouallègue (Tunisie), à La Karaka.

« Lettre à ma mère » (Tunisie), au Palais Abdellia.

Ballet Fahd Abdallah, au Théâtre Municipal.

– 13 juillet 2011: Hssan Dahmeni (Tunisie), au Palais du Baron d’Erlanger.

Dali Ben Jemâa (Tunisie), à La Karaka.

– 14 juillet 2011: « Parfum d’Andalousi » (Libye), au Palais Abdellia.

Soirée Africaine (Sénégal), à l’Acropolium de Carthage.

– 15 juillet 2011: Cheb Jilani (Libye), au Palais du Baron d’Erlanger.

« La Guitare chante' » de Adel Bondka (Tunisie), à La Karaka.

– 16 juillet 2011: Latifa Raafet (Maroc), au Musée de Carthage.

Hedi Guella (Tunisie), au Palais Abdellia.

– 17 juillet 2011: Soirée Maghrébine (Maghreb arabe), au Théâtre Municipal.

Shehrazad Hilali (Tunisie), au Palais du Baron d’Erlanger.

Olfa Ben Romdhan (Tunisie), au Palais Abdellia.

– 19 juillet 2011: ‘Yna’ de Zouheir Gouja (Tunisie), au Palais Abdellia.

Souad Massi (Algérie), à l’Acropolium de Carthage.

« Jeya men ghadi » de Guissala Nafti (Tunisie), à La Karaka.

– 20 juillet 2011: Ballet de Serbie (Serbie), au Théâtre Municipal.

« Ragga Maquam » de Khaled Ben Yahia (Tunisie), au Palais du Baron d’Erlanger.

– 21 juillet 2011: Les frères Gharbi (Tunisie), au Palais Abdellia.

Lo’jo (France), à l’Acropolium de Carthage.

« Layeli Dar Eljenna » (Tunisie), à La Karaka.

– 22 juillet 2011: Orchestre Symphonique de Sicile (Italie), au Théatre Municipal.

Troupes Algérienne (Algérie), au Palais du Baron d’Erlanger.

– 23 juillet 2011: Les frères Mraïhi (Tunisie), au Palais Abdellia.

Troupes musicales du sud (Tunisie), à l’Acropolium de Carthage.

Ahmed Mejri (Tunisie), à La Karaka.

– 24 juillet 2011: Crystiano, Mr Saber et DJ Costa, au Palais Abdellia.

Big Man, H.Tounsi, Slah Soopa (Tunisie), au Théâtre Municipal.

Tentacio (Cuba), au Palais du Baron d’Erlanger.

Didier Awadi (Sénégal), à l’Acropolium de Carthage.

– 25 juillet 2011: « Yabka Habith » (Tunisie), au Théâtre Municipal.

« Ouyoun elkalem », à La karaka.

– 26 juillet 2011: Lotfi Soua et Samih Mahjoubi (Tunisie), au Palais Abdellia.

Craig Adams (Angleterre), à l’Acropolium de Carthage.

« Nessim » de Naoufel El Manâa (Tunisie), à Ennejma Ezzahra.

– 27 juillet 2011: « Ghenib » de Naoufel Ben Aïssa (Tunisie), au Théâtre Municipal.

Iskandrella (Egypte), au Palais du Baron d’Erlanger.

– 28 juillet 2011: « Padam-Padam » de Souad Ben Slimane, au Palais Abdellia.

Ballet Russe (Russie), à Ennejma Ezzahra.

Mohamed Jebali (Tunisie), au Musée de Carthage.

– 29 juillet 2011: Ballet Espagnol du Flamenco (Espagne), au Théâtre Municipal.

Trio de Jazz (Italie), au Palais du Baron d’Erlanger.

– 30 juillet 2011: Slam (Tunisie), au Palais Abdellia.

Tango Nuevo (Cuba), au Palais du Baron d’Erlanger.

Révolutions Arabes (Tunisie), à l’Acropolium de Carthage.

– 31 juillet 2011: « Yahia Yaïch » de Fadhel Jaïbi (Tunisie), au Théâtre Municipal.

Soirée du Oud « Awtar w aalem » (Tunisie), à l’Acropolium de Carthage.

– 2 août 2011: « Ekher Beni Siraj » (Tunisie), au Palais Abdellia.

Jazz de Mohamed Ali Kammoun (Tunisie), au Palais du Baron d’Erlanger.

Tarab Halabi (Syrie), à l’Acrpolium de Carthage.

– 3 août 2011: « Tbak el ward » (Tunisie), au Palais Abdellia.

Chedi Karfi (Tunisie), au Palais du Baron d’Erlanger.

« Angham fi Bel » (Tunisie), à l’Acropolium de Carthage.

– 4 août 2011: « Harek Yetmanna » de Raouf Ben Yaghlene (Tunisie), au Palais Abdellia.

Troupes ‘Joudhour’ (Plestine), au Palais du Baron d’Erlanger.

– 5 août 2011: « Ertijel » de Mokdad Sehili (Tunisie), au Palais Abdellia.

Preston Shanon (USA), au Palais du Baron d’Erlanger.

– 6 août 2011: Clotûre « Chant et Poésie » (Tunisie), à l’Acropolium de Carthage.





J’aime ça : J’aime chargement…