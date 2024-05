Hatem Karoui à Art’Village

Art’Village, le conservatoire IN du moment. Avec des professeurs et une équipe jeune qui dirige ce conservatoire, on ne s’ennuie jamais en apprenant la musique avec eux.

Le 1er Juin 2011 jusqu’au 1er Août, Art’Village organise un atelier Slam avec le fameux slammeur tunisien Hatem Karoui et avec au programme des cours de vocalise, des performances live avec des slammeurs, une mise à l’écriture autour de différents thèmes, des jeux d’interprétation ainsi que des scènes autour des textes écrits dans la même journée.

Une période prometteuse d’une agréable ambiance avec une musique personnalisée à vos propres mots !

Pour mieux connaître l’équipe, l’espace en lui-même ainsi que les profs, ne ratez pas cet évènement dans le local d’Art’Village.

