Le cinéma Tunisien au Festival de Cannes 2011

Grande mobilisation de l’ensemble des partenaires français (Ministère de la Culture et de la Communication, Institut français, Centre National du Cinéma et Ambassade de France en Tunisie/Institut Français de Coopération) pour donner de l’éclat à la présence du cinéma tunisien à Cannes, du 11 au 22 mai 2011.

Dans les différentes manifestations qui animeront la Croisette, plusieurs temps forts seront ainsi dédiés à la Tunisie.

La montée des marches Mercredi 11 Mai lors de l’ouverture du festival:

Des artistes tunisiens fouleront, en compagnie de M. Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication, le tapis rougelors de la montée des marches pour l’ouverture du festival : Claudia Cardinale, Nouri Bouzid, Raja Amari, Lotfi Abdelli, Mohammed Zran, Anissa Daoud ainsi que de jeunes réalisateurs : Walid Tayaa, Bahri Ben Yahmed, Amine Chiboub et Lotfi Achour.

Le réalisateur tunisien Walid Tayaa, invité du Pavillon des Cinémas du Monde du 11 au 22 Mai:

Invité par l’Institut Français au Pavillon des Cinémas du Monde durant toute la durée du festival, Walid Tayaa viendra défendre son projet de long-métrage Fataria, sommet arabe Son court-métrage Vivre sera par ailleurs projeté dans le cadre du Short Film Corner.

Projection, en séance spéciale et en avant première mondiale, du film documentaire Plus jamais peur, de Mourad Ben Cheikh, Vendredi 20 Mai

Grâce à une coordination entre l’IFC, l’Institut Français et le Short Film Corner, cinq courts-métrages tunisiens sont programmés au Short Film Corner en présence de leurs réalisateurs:

– Le Fond du Puits de Moez Benhassen

– Mouja de Mohamed Ben Attia

– La Boue de Amen Allah Gharbi

– Linge Sale de Malik Amara

– Le virage de Nasreddine Maati

Table ronde organisée par la SRF et l’Institut Français – le Mercredi 18 Mai à 11h:

La Société des réalisateurs de Films a eu l’initiative d’une table ronde sur le thème Printemps des peuples et renouveau du cinéma réunissant producteurs et réalisateurs du bassin méditerranéen pour échanger sur les restructurations du cinéma et de l’audiovisuel dans ces démocraties en devenir. Plusieurs jeunes réalisateurs tunisiens participeront à ce débat, dont deux membres de l’Association des Cinéastes Tunisiens (ACT).

A l’initiative de L’Organisation Internationale de la Francophonie, hommage à Tahar Chériaa le Vendredi 13 Mai:

L’OIF rend hommage à Tahar Chériaa, grande figure du cinéma tunisien, fondateur des Journées Cinématographiques de Carthage, décédé en octobre 2010. Une table ronde, réunissant de nombreux intervenants sera animée par le réalisateur Férid Boughédir . Elle sera suivie par la projection d’extraits du documentaire de Mohamed Challouf intitulé « Tahar Chériaa, à l’ombre du baobab ».

Dora Bouchoucha, invitée d’honneur du Producer Network le Samedi 14 Mai:

La productrice tunisienne Dora Bouchoucha, par ailleurs présidente du Fonds Sud, sera l’invitée d’honneur du Producer Network , samedi 14 mai.

Pavillon tunisien au marché du film:

Géré par par la Chambre Nationale des Producteurs de films et soutenu par le Ministère tunisien du Tourisme, le Pavillon tunisien proposera une série d’œuvres récentes du cinéma tunisien.

Visibilité de la présence tunisienne à Cannes:

Afin de conférer visibilité à cette présence tunisienne à Cannes, l’IFC a réalisé une brochure de présentation de l’ensemble de ces actions. Le document sera distribué dans différents lieux du festival grâce à nos partenaires.

Par ailleurs, deux journalistes de la chaine de Télévision nationale tunisienne participeront à l’opération « Cannes vu par… » menée par CFI. Elles pourront ainsi réaliser des reportages sur le festival qui seront diffusés sur la télévision publique.

Communiqué de presse.

