Conférence: la philosophie se penche sur la physique

L’Institut Français de Coopération (IFC) organise avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique une conférence avec le Professeur de chaire supérieure en philosophie, Agrégé et docteur d’Etat, Mr Jean-Paul Jouary, sur Les conditions culturelles de la naissance de la physique et ce le Vendredi 6 Mai 2011 à la Cité des Sciences de Tunis à partir de 17h.

Une certaine tradition héritée du XIXème siècle nourrit l’illusion que les sciences de la nature – et de la physique en particulier- produisent un enchaînement de vérités qui rompent tout lien avec les conditions de leur élaboration. Elles apparaissent donc comme absolues et sont pour l’essentiel enseignées comme telles. C’est sans doute cette illusion qui conduit aujourd’hui à une série d’impasses et de paradoxes. Pour y voir plus clair, un retour sur les conditions culturelles de la physique galiléenne peut être utile.

Jean-Paul Jouary, est un philosophe et essayiste Français. Professeur en classe préparatoire au lycée Claude Monet et à l’Ecole Nationale de Commerce de Paris. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et nombreux articles dont: Enseigner la vérité? Essai sur les sciences et leur représentation – Je vote donc je pense – Entrer en philo – Philosopher, et si c’était facile ? – Diderot et la matière vivante – l’art paléolithique. Réflexions philosophiques.

La conférence sera diffusée par visio-conférence au Palais des Sciences de Monastir ainsi que les Facultés des Lettres et Sciences Humaines de Sousse et de Kairouan avec la collaboration de l’Université Virtuelle de Tunis (UVT).