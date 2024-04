Zemeken, un premier show d’exception

Zemeken a assuré son premier concert en Tunisie hier soir au théâtre El Hamra. Un groupe original en son genre, très créatif quant aux paroles de ses chansons. En bref, un groupe d’amis qui se sont réunis pour partager un moment de détente, un moment de plaisir avec des instruments de musique et des reprises de morceaux connus avec leur propres paroles.

Le public était présent et même plus que présent. En effet, tellement il y avait de la demande qu’on a vendu des billets plus que le théâtre ne supporte de personnes. De ce fait, il y avait une vingtaine (si ce n’est plus) de personnes qui n’avaient pas de chaises mais qui ont profité pleinement de leur soirée sans se plaindre.

Un concert à la Tunisienne qui a commencé avec une heure de retard mais le groupe a assuré un show d’exception.

En voici, des vidéos filmées par notre équipe du concert d’hier soir :

