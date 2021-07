Des canapés, de la nourriture et de la danse: L’avenir des salles de cinéma à Paris?

Une poignée de nouveaux multiplexes vont s’ouvrir à Paris dans les prochains mois, établissant une nouvelle norme pour la taille et le confort des salles de cinéma de la capitale française. L’un d’eux, créé par Luc Besson, promet une expérience de cinématographique «révolutionnaire».

Paris est connu comme un paradis pour cinéphile: Une ville grouillante de cinémas de toutes tailles, de styles et d’offrandes, où vous pouvez facilement trouver le dernier blockbuster américain ou un film classique muet allemand oublié depuis longtemps sur un grand écran.

Maintenant, la capitale française va miser sur sa nouvelle variété de lieux de cinéma avec une quarantaine de nouvelles salles qui seront dévoilées dans les prochaines semaines.

Le premier des trois nouveaux multiplexes, qui sera appelé UGC Paris 19, ouvrira ses portes le 23 octobre dans la classe ouvrière au 19ème arrondissement. Conçu par l’architecte Jean-Paul Viguier, le cinéma va faire étalage de 14 écrans, sièges 2800 et une vue sur Paris. Elle visera également à devenir un centre culturel animé à proximité du cinéma MK2 Quai de Seine / Quai de Loire, qui attire aujourd’hui les foules branchées.

Quelques jours plus tard, un multiplex de 10 écrans appelé Pathé Beaugrenelle ouvrira dans un centre commercial dans le 15ème arrondissement.

Complexe de cinéma «révolutionnaire» de Besson

Mais projet de construction du cinéma le plus extravagant ouvrira ses portes dans la région parisienne est, est l’idée originale du cinéaste français, producteur et homme d’affaires Luc Besson (réalisateur de « The Professional », « Le Cinquième Elément » et, plus récemment, «Famil »).

Appelé Cinémas EuropaCorp, il est situé dans un nouveau centre commercial à Tremblay, près de l’aéroport Charles de Gaulle, avec 12 écrans.

Il va couter 12 millions.

Partager : Twitter

Facebook