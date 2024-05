Un matin, «Zoufri», un citoyen ordinaire se réveille sur la fuite du dictateur : « Ben Ali H’rab… » C’est l’euphorie… Il commence à s’imaginer une nouvelle vie… des personnages apparaissent sur un écran, fruit de son imagination.. Des personnages de notre quotidien libérés par la révolution et dont la vie a été transformée par ce nouveau souffle de liberté.

Au centre de ces événements, se laissant bercer par par ses hallucinations, notre chanteur humoristique nous raconte les périples d’un peuple malmené par ses illusions de liberté et ses utopies.

Le rêve, très vite transformé en cauchemar, de nouvelles figures apparaissent brandissant des slogans d’une vie austère écrasant sous leurs bottes toute aspiration à une existence plus belle…

L’histoire est triste ! Toutefois, racontée par Bendirman, ça prend un autre ton. Bien connu parmi le public tunisien par son souffle humoristique et son sens de la dérision, notre protagoniste raconte à travers « Zoufri » le rêve tunisien bafoué et le désarroi du citoyen ordinaire bouleversé par tant de changements en si peut de temps…

«Zoufri, au pays des merveilles» est un spectacle qui se démarque de ses prédécesseurs, explorant à la fois de nouvelles formes musicales et revisite notre répertoire traditionnel.

Le folk, le rock, et aussi du Stambali et du Mezoued, il se dit artiste de la lignée de Baâziz, de Brassens, de Bénabar et de Salah Khémissi. Bendirman retrouvera son public le jeudi 30 Mai à 20h sur la scène d’Alhmbra – Zéphyr ( La Marsa), un spectacle qui marquera le lancement de son album éponyme « Zoufri, au pays des merveilles », 15 titres entre nouveaux et anciens.

