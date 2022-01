TunisiaClubbing, la référence des Clubbers en Tunisie

Il fêtera ses 4 ans bientôt, il n’a pas cessé de nous faire découvrir des jeunes talents, des DJs de renommés internationales et des soirées inoubliables à l’exemple de Rachel Star, Ferry Corsten et plusieurs autres, l’événement le plus marquant reste sans aucun doute le TEMF (Tunisian Electro Music Festival), organisé par TunisiaClubbing l’été dernier qui a connu un succès auprès des clubbers tunisiens.

Le site tunisiaclubbing.com a fait son apparition sur la toile tunisienne le 5 mai 2007 et s’est rapidement positionné comme un site de cultures urbaines, en complément de l’actualité clubbing et musicale en Tunisie . Le portail a également pour objectif de devenir une référence en matière de portail culturel et de faire explorer les jeunes prodiges DJs tunisiens ainsi que les producteurs doués de la scène musicale électroniques tunisienne, objectif atteint et qui ne cesse de s’améliorer de jour en jour.

Leader sur le plan fonctionnel et technique et afin d’offrir aux internautes une expérience utilisateur s’adaptant aux dernières technologies web, le portail exploite au maximum les standards et les techniques du web 2.0 pour permettre à l’internaute de passer du statut d’utilisateur à celui d’acteur du site ; TunisiaClubbing.com offre effectivement la possibilité à ses membres de participer dans la vie du site par la disposition d’un forum contenant plusieurs sujet interactifs, rendre possible l’upload des compositions musicale des DJs tunisiens pour faire découvrir leur talons !

Publications fréquentes des grands événements de Clubbing et du monde de la nuit en Tunisie, streaming des plus belles radios de la House, Trance Electro Zik, autant de découvertes à faire sur ce portail 100% tunisien, à consommer sans modération !

Le succès du site lui a permis de dénicher des partenaires internationaux, il est actuellement en partenariat officiel avec des grandes références internationales tel que : Radio FG, Radio Paris One, Beatport , Globalbeats.FM, Frisky Radio et plusieurs DJs internationaux. Bref, une réussite tunisienne qui ne cesse de se confirmer.

Partager : Twitter

Facebook