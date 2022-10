Les 10 meilleurs parcs à thème des États-Unis

Les vacances continuent, ce qui signifie que les parents ont plus de temps à consacrer à leurs enfants. Et quel meilleur moyen de le faire que de visiter un parc d’attractions avec la famille et les amis ? Si vous souhaitez voyager aux États-Unis et visiter l’un des parcs à thème les plus populaires du pays, notre article vous aidera.

Nous l’avons créé en analysant les opinions des voyageurs sur leurs options préférées en matière de parcs aquatiques, de parcs à thème et de parcs d’attractions. Jetez un coup d’œil à ces excellentes options pour vous aider à planifier vos vacances avec vos proches. Nous avons classé les parcs à thème de notre liste en fonction du coût décroissant du billet le moins cher.

10. Knotts Berry Farm

État : Pennsylvania

Prix du billet : à partir de 80 euros

Propriété à l’origine des confituriers Knott’s, Knott’s Berry Farm est l’un des plus anciens parcs d’attractions des États-Unis.

9. Les îles de l’aventure d’Universal

État : California

Prix du billet : à partir de 80 euros

Bien que la plupart des gens associent Universal’s Islands of Adventure au Wizarding World of Harry Potter, le parc possède également un certain nombre de montagnes russes, de manèges en 3D et de restaurants et de vie nocturne à proximité. N’oubliez pas de goûter la boisson non alcoolisée des sorciers, la bière de beurre !

8. Six Flags Magic Mountain

État : California

Prix du billet : à partir de 75 euros

Ce parc a détrôné Cedar Point de sa première place au classement des parcs d’attractions ayant le plus de montagnes russes. Six Flags Magic Mountain compte 18 montagnes russes, dont la Green Lantern. Situé près de Los Angeles, le parc a aussi beaucoup d’allure hollywoodienne pour ceux qui préfèrent rester au sol.

7. Le Magic Kingdom de Walt Disney World

État : California

Prix du billet : à partir de 55 euros

Aucune liste de parcs d’attractions ne serait complète sans l’endroit le plus heureux sur terre, le Magic Kingdom de Disney. Transportez-vous dans votre enfance avec un voyage à Space Mountain, ou dites bonjour à l’un de vos personnages Disney préférés. Il y a aussi le Magic Kingdom de Disney à Paris.

6. Cedar Point

État : Ohio

Prix du billet : à partir de 50 euros

Les organisateurs de ce parc se vantent d’être la capitale mondiale des montagnes russes. Les 18 montagnes russes de Cedar Point vous garderont sur les rails toute la journée. Les visiteurs de ce parc le décrivent comme « un paradis pour les accros de l’adrénaline » et « conçu pour les grands enfants ».

5. Parc aquatique Schlitterbahn

État : Kansas

Prix du billet : à partir de 50 euros

S’étendant sur 65 acres, Schlitterbahn détient depuis 13 ans le titre de meilleur parc aquatique décerné par Amusement Today. Il propose des montagnes russes, des plages, du surf et bien plus encore.

4. Parcs aquatiques de Dells

État : Wisconsin

Prix du billet : à partir de 50 euros

Wisconsin Dells est un rêve pour les amateurs de parcs aquatiques, avec des dizaines de parcs aquatiques intérieurs et extérieurs dans lesquels vous pouvez barboter. L’un d’eux, Noah’s Ark, est le plus grand parc aquatique extérieur des États-Unis. Beaucoup sont ouverts toute l’année.

Les parcs aquatiques les plus populaires du Wisconsin :

Le parc aquatique Noah’s Ark ;

Parcs Mt. Olympus ; parc aquatique intérieur ;

Parc aquatique du lac Wilderness

3. Hersheypark

État : Pennsylvania

Prix du billet : à partir de 47 euros

Créé à l’origine comme une zone de loisirs pour les employés de l’usine de chocolat Hershey, le parc Hershey compte aujourd’hui de nombreux objets en rapport avec le chocolat, ainsi que des montagnes russes et un parc aquatique. Les billets comprennent l’entrée au ZOOAMERICA voisin.

2. Kings Island

État : Ohio

Prix du billet : à partir de 44 euros

Kings Island est l’un des parcs à thème les plus visités des États-Unis, avec plus de 3 millions de visiteurs par an. Le parc est particulièrement connu pour ses attractions destinées aux familles, comme l’île Snoopy. Les billets pour le parc principal comprennent également l’entrée au parc aquatique voisin, Boomerang Bay.

1. Knoebels

État : Pennsylvania

Prix du billet : à partir de 32 euros

Ce parc d’attractions à l’ancienne plaira aux amateurs de nostalgie comme aux économes – l’entrée et le parking sont gratuits. Selon ceux qui ont visité le parc, « une famille de quatre personnes peut manger, nager et faire du vélo toute la journée pour 100 dollars ».

Quelles sont les attractions de ce parc ?

Il y a de nombreuses activités dans ce parc, notamment des montagnes russes :

Les montagnes russes ;

Carrousels ;

Trains ;

Que retenir de cet article sur les meilleurs parcs à thèmes aux Etats-Unis ?

Les parcs à thème étant très populaires aux États-Unis, les organisateurs veillent à ce que leurs parcs aient un aspect unique et différent. Chaque parc de notre liste a sa propre particularité et mérite d’être visité. Donc, si vous prévoyez un voyage aux États-Unis, quelques jours dans l’un de ces parcs rendront vos vacances en famille inoubliables. Bien sûr, ils ne sont pas bon marché, mais c’est le prix à payer pour les grandes émotions que vous obtiendrez. Passez de bonnes vacances aux Etats-Unis !