Que devient Pierce Brosnan l’ancien James Bond ?

Ancien James Bond, Pierce Brosnan aura réussi à se reconvertir dans tout autre chose ; mais sans pour autant délaisser le grand écran.

Apparu dans le rôle de James Bond pour la première fois en 1995 dans Golden Eye, Pierce Brosnan aura changé d’univers. Mais les rediffusions des films avec Pierce Brosnan peuvent amener à se demander ce que devient ce dernier.

Avant tout, il faut rappeler que Pierce Brosnan aura incarné James Bond à quatre reprises dans les salles. Il était donc possible de retrouver l’acteur dans Goldeneye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas et Meurs un autre jour. Ces films rapporteront également pas moins de 2 milliards de dollars au box-office. Michael Wilson, producteur des James Bond, limogera Pierce Brosnan lorsque ce dernier était en train de tourner le thriller Coup d’éclat, aux côtés de Salma Hayek. Du haut de ses 65 ans, le comédien aura tourné de nombreux films depuis la fin de son rôle de James Bond, mais aura connu peu de succès. Seuls Mamma Mia de 2008 et The Ghost Writer de 2010 permettront une certaine notoriété.

Que fait désormais Pierce Brosnan, ancien James Bond ?

Pierce Brosnan serait désormais bien plus tourné vers la peinture, et connaîtrait même un certain succès. L’une de ses peintures ; qui représente Bob Dylan, c’est d’ailleurs vendue contre la somme de 1,2 millions d’euros. Cependant, Pierce Brosnan n’a pas vraiment délaissé le grand écran et son métier d’acteur. Il est à l’affiche de la suite de Mamma Mia, et de La fille du roi. Une évocation historique, où Pierce Brosnan incarnera le roi Louis XIV.

