Quels hôtels choisir à Budapest ?

Avec son surnom bien mérité de « Paris de l’Est », la capitale hongroise de Budapest s’est imposée comme l’une des destinations phares pour passer un week-end en Europe. Voici comment choisir votre hôtel à Budapest.

Les eaux scintillantes du Danube séparent la ville en deux parties égales. Au nord, Buda abrite son majestueux palais royal, ses rues pavées typiques et son atmosphère charmante et féérique. Au sud, Pest la dynamique accueille cafés tendances et bars à la mode, au milieu de vieilles maisons et jardins réhabilités. Cerise sur le gâteau : retrouvez à travers toute la ville le cadre luxuriant des célèbres thermes et bains, qui rajeuniront votre peau et vous réchaufferont le coeur.

Quel logement choisir à Budapest ?

Pour sélectionner l’emplacement de votre logement à Budapest, le mieux est de vous baser sur votre programme de visites de la ville. Vous commencerez sans doute votre visite par le château de Buda. Ce magnifique site historique du 13ème siècle intègre de nombreux bâtiments médiévaux, baroques et du 19ème siècle étonnamment bien restaurés. Vous pourrez y visiter la galerie nationale hongroise, renommée pour sa collection très éclectique d’art hongrois, des pierres taillées du Moyen-Age à la photographie au 20ème siècle.

Non loin de là, le musée d’histoire de Budapest offre un regard étonnant sur la culture de la ville, dont les fondations archéologiques remontent à plus de 40 000 ans. Une visite dans un bain thermal s’impose lors de tout séjour à Budapest et le Szechenyi Spa est peut-être le plus impressionnant. C’est l’un des centres de spas les plus grands d’Europe, avec 3 immenses piscines extérieures abritées dans la cour magistrale d’un palais néo-baroque.

Les principaux choix d’hôtels à Budapest

La palette des hôtels à Budapest est très variée. Les tarifs sont bon marché par rapport aux standards européens, et votre budget vous permettra peut-être de séjourner dans un hôtel 5 étoiles luxueux. Les meilleurs hôtels de la ville proposent des équipements incroyables, comme des spas 24h/24, un room service gastronomique, des centres d’affaires ultra-modernes et même des casinos.

Budapest offre un large choix d’hôtels de milieu de gamme, où vous profiterez d’une piscine intérieure chauffée, d’une télévision à écran plat, de minibars bien remplis et de nécessaires de toilette gratuits. D’un côté du Danube ou de l’autre, la ville est aussi une destination fantastique pour les routards et les petits budgets, avec des auberges de jeunesse animées qui assurent un séjour confortable avec tout ce qui est essentiel comme du WiFi gratuit et des boissons chaudes.

Les emplacements à privilégier pour loger à Budapest

Avec son site à couper le souffle classé au Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO, la colline du château est le quartier le plus ancien de la ville. Pour votre première visite à Budapest ou si vous êtes féru d’architecture, ce quartier est le choix idéal pour découvrir les principales attractions de la ville et les monuments majeurs qui se trouvent à deux pas comme le bastion de Pêcheurs, un lieu magique à découvrir une fois la nuit tombée. Le quartier est entièrement interdit aux voitures, ce qui le rend particulièrement agréable à explorer à pied.

Mais attention, l’offre d’hébergement n’y est pas gigantesque et vous élargirez peut-être votre recherche d’hôtel au quartier de Buda tout proche. Vous trouverez une large palette de musées fascinants et de délicieux restaurants traditionnels. Pour une expérience de la ville plus animée et plus moderne, vous traverserez le fleuve pour établir votre base à Pest, avec ses centres commerciaux flambant neufs, une cuisine de niveau mondial, des bars à la mode et une vie nocturne animée.

Comment aller à Budapest ? Comment se déplacer dans la ville ?

L’aéroport international Ferenc Liszt de Budapest est bien situé, à environ 20 km du centre de la ville. Vous trouverez des vols vers Budapest au départ de la plupart des grandes villes européennes. Une fois arrivé, prenez un bus pour la gare Ferihegy toute proche. De là, vous rejoindrez le centre de Budapest en moins de 30 minutes.

Autre option, profitez des navettes privées à l’aéroport en service 24h/24 qui vous déposeront directement devant votre hôtel. Taxis et voitures de location sont aussi à votre disposition – la route vers le centre prenant une trentaine de minutes, selon le trafic.

