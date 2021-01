Budapest, un programme de 5 jours pour l’une des villes les plus romantiques

Capitale sur les rives du Danube, Budapest est l’une des plus jolies villes du vieux continent.

Dès l’arrivée, c’est une découverte de la ville qui attend les arrivants. La capitale hongroise se découvre notamment grâce à Pest.

Ce programme de 5 jours débute avec la découverte de Buda. Sur la rive droite du Danube, il est possible d’y retrouver le quartier du château et des rues pavés, mais aussi l’église Mathias et le bastion des pêcheurs. Ensuite, direction Pest pour une balade architecturale inoubliable. Ici, les façades Art nouveau sont nombreuses. Palais Gresham, maisons Walko et Bedö, mais également musée des Arts appliqués et autres visites de la Basilique Saint-Étienne et du Musée national hongrois. À Pest, la visite de la plus grande synagogue d’Europe et la découverte de l’opéra national hongrois sont également au programme de ces 5 jours à Budapest. Toujours à Pest, un détour par l’église Notre-Dame de l’Assomption, le Parlement et la pâtisserie Gerbeaud est plus que recommandé.

Le programme à l’extérieur de Budapest

Passer du temps à Budapest ne suffit pas pour un programme inoubliable. En effet, il est conseillé de prendre également la direction d’Eger, une célèbre ville thermale en plein cœur d’une région viticole. Eger est aussi un haut lieu touristique avec une incroyable richesse de monuments. Outre la découverte du lac Balaton, la Galerie nationale, située à Buda, est un immanquable du programme. Cette dernière est au sein du Palais royal et offre une collection remarquable de peintures et sculptures hongroises. Pour terminer, comment passer à côté d’une soirée de concert de musique classique ?

