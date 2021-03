Le divertissement Le grand concours des animateurs en vidéo à la TV sur France 2 > Pour clôturer la semaine, la chaîne TF1 diffuse une nouvelle soirée spéciale, placée sous le signe du grand concours. Le grand concours des animateurs est à regarder sur TF1, à partir de 21 heures ce vendredi 2 mars 2018.

Ce soir, Carole Rousseau invite de nouvelles personnalités ; incontournables, dans le seul but de répondre à des questions de culture générale. La première question de cette nouvelle soirée sera de savoir qui parviendra à détrôner Julien Arnaud, déjà quadruple vainqueur de l’émission et plus grand adversaire des participants. Alors qu’il avait perdu son titre au profit d’Alex Goude, le journaliste est bien décidé à récupérer son sacre.

Le grand concours des animateurs à regarder sur TF1 et sur MyTF1 en vidéo replay

Cette émission sur TF1 permet de retrouver les plus grands habitués du concours ; comme Jean-Pierre Foucault et Denis Brogniart, mais également des nouveaux-venus, comme Hervé Mathoux, Thomas Thouroude, Samuel Étienne ou encore Maïtena Biraben. Comme toujours, la bonne humeur est mise en avant, mais l’objectif de s’imposer pour repartir avec le trophée n’est jamais oublié.

Sachez que l’émission Le grand concours des animateurs est à regarder sur la chaîne TF1, à partir de 21 heures ce vendredi soir, le 2 mars 2018. L’émission sera aussi à revoir sur MyTF1 en vidéo replay, directement sur Internet.

