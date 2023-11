Le nouvel épisode de Danse avec les Stars en direct sur TF1 en vidéo > Pour cette nouvelle semaine de compétition de l’émission Danse avec les Stars, les notes obtenues seront accumulées à celles de la semaine dernière. Il est possible de regarder Danse avec les Stars en direct sur TF1, à partir de 21 heures ce samedi 18 novembre.

Pour cette nouvelle semaine de compétition, les célébrités qui sont encore dans la course devront danser sur des titres choisis par leurs proches. Dès lors, l’occasion de mieux connaître les célébrités sera présente, pour le plus grand bonheur des admirateurs. Car, en effet, les chansons retenues ont marqué des moments importants de la vie des célébrités participantes à DALS, Danse avec les Stars.

DALS en Streaming vidéo sur MyTF1 : Regarder Danse avec les Stars en direct sur TF1

Comme chaque semaine et chaque saison de Danse avec les Stars, les jurés ; Fauve Hautot, Chris Marquez, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault ; le nouveau venu de DALS, vont juger les prestations et attribuer une note en fonction de deux critères, l’aspect artistique, et technique. Les notes obtenues seront alors ajoutées à celles de la semaine dernière afin d’établir un classement. Charge ensuite aux téléspectateurs de voter pour déterminer les duos qui poursuivront l’aventure DALS sur TF1.

DALS est à voir en streaming vidéo sur MyTF1 plus tard dans la soirée, une fois la diffusion de l’émission terminée. Sachez également qu’il est possible de regarder Danse avec les Stars en direct sur TF1, et ce, dès 21 heures ce 18 novembre.

