Dynasty Warriors 9 en monde ouvert, patch 1.06 pour Mass Effect Andromeda et Square Enix abandonne IO Interactive > Nouvelle semaine jeux-vidéo, et nouvelle fournée d’informations touchant l’industrie de très près. L’occasion, alors, de revenir sur Dynasty Warriors 9, Mass Effect Andromeda et sur la licence Hitman.

Débutons ce tour d’horizon avec Dynasty Warriors 9, qui entend bien renouveler son contenu pour la sortie prochaine du 9e opus. Ici, la principale nouveauté annoncée vient de l’ajout d’un monde ouvert, une première historique pour la série, qui vient alors étoffer sa carte de nombreuses régions sujettes aux changements climatiques et au cycle jour / nuit.

Parmi ces régions, l’on retrouvera jungle, montagnes et autres plaines, et le titre se permettra encore d’ajouter deux nouvelles approches, l’infiltration et l’exploration, notamment pour se plonger dans une histoire non-linéaire. Bien sûr, l’on retrouvera toujours ce qui fait la force de la série, à savoir des affrontements à 1 contre 1 000, dans lesquels nous avons bien hâte de se plonger ; à une date toujours inconnue.

Direction ensuite le monde de Mass Effect Andromeda, qui se voit offrir un patch bien conséquent venant réduire de nombreux bugs et autres défauts, le patch 1.06.

Dans ce dernier, l’on retrouve ainsi de très nombreuses corrections, comme des performances et stabilité améliorées, correction des sous-titres et amélioration de leur lisibilité, améliorations diverses pour les cinématiques, correction des animations du joueur qui se bloquaient lors d’un saut ou d’un changement de direction intempestif, augmentation du nombre d’emplacements de sauvegarde automatique et la possibilité d’améliorer le Nexus jusqu’au niveau 29.

D’autres ajouts sont encore de la partie, mais l’on retiendra surtout la correction des nombreux plantages qui survenaient sur PS4. Pour Mass Effect Andromeda, nous ne sommes encore qu’au début d’une longue histoire, et il est rassurant de voir les développeurs travailler d’arrache pied sur les problèmes.

Enfin, triste nouvelle pour les amateurs de la licence Hitman, puisque Square Enix venait annoncer l’abandon du studio IO Interactive, les développeurs deux jeux-vidéo Hitman. C’est donc à cause d’un problème financier ; une nouvelle fois, que Square Enix abandonne IO Interactive, puisque le dernier épisode de Hitman (Hitman Absolution) ; bien qu’il soit assez convaincant, n’aura jamais réussi à écouler assez d’unités de ses aventures (3,6 millions) pour bondir financièrement.

De son côté, Hitman ; que l’on avait alors connu sous format épisodique, avait été vivement critiqué. Il ne reste plus qu’à espérer qu’un nouveau repreneur se montre rapidement.

