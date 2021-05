Programme de l’E3, infos sur Darksiders 3 et succès commercial pour Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch

Programme de l’E3 2017, infos sur Darksiders 3 et succès commercial pour Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch > Certaines informations sont à retenir pour ce nouveau week-end spécial jeux-vidéo. Retour sur le programme de l’E3 2017, sur les infos de Darksiders 3 et sur le succès commercial de Mario Kart 8 Deluxe, qui prouve bien que la Nintendo Switch est sur la bonne pente.

Débutons alors directement avec le programme de l’E3 2017, un évènement plus qu’attendu et dans lequel nous devrions vivre quelques surprises. Rappelons également que la Xbox Project Scorpio devrait se dévoiler en détails lors de cet E3 2017.

Pour cette année, c’est donc Electronic Arts qui viendra ouvrir le bal de l’E3 2017, avec l’EA Play qui se déroule ; en marge du salon, du 10 au 12 juin. C’est bien à partir du 11 juin que les hostilités seront lancées, puisque Microsoft lancera sa conférence dès 23 heures, heure Française. Ici, l’occasion devrait être bonne pour découvrir ; enfin, cette fameuse Project Scorpio.

Le 12 juin devrait marquer le début de la conférence Ubisoft, même si cette dernière n’avait pas encore d’horaire confirmé. Toujours le 12 juin, l’on découvrira la conférence de Bethesda, à 3 heures 30, heure Française.

Enfin, et une fois n’est pas coutume, Sony viendra clore le bal des éditeurs, puisque le leader des consoles de salon tiendra sa conférence le 13 juin, à 3 heure, heure de Paris.

Lors des derniers jours, l’on pouvait encore apprendre quelques infos sur le prochain Darksiders 3. Toujours prévu pour sortir en 2018, sur PC, Xbox One et PS4, Darksiders 3 devrait embarquer des énigmes qui se fondent parfaitement dans le décor, et un monde ouvert sans temps de chargement. Enfin, Darksiders 3 devrait tourner sous Unreal Engine 4, mais ce n’est pas vraiment une surprise.

Enfin, difficile de ne pas souligner le succès commercial incroyable pour Mario Kart 8 Deluxe sur la Nintendo Switch. La stratégie de Nintendo ; qui consiste, nous le rappelons, à espacer les sorties de gros titres, semble finalement bien payante, puisque Mario Kart 8 Deluxe s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires en seulement trois jours de commercialisation ; un bel exploit !

