Calendrier des sorties de jeux-vidéo en mai : Prey, Farpoint, les jeux-vidéo à ne pas manquer > Alors que ce début d’année s’est montré intense pour la majorité des joueurs, le mois de mai, malgré une accalmie certaine, réserve encore de bien belles surprises pour les joueurs, avec des titres très attendus.

Si vous devez préparer votre liste d’achats pour le mois de mai, sachez que le calendrier des sorties de jeux-vidéo en mai est assez conséquent, et, même si l’on retrouve une pléiade de titres indépendants, les « gros » jeux-vidéo sont, bien évidemment, de la partie.

Dès lors, les premiers jours du mois de mai permettent, par exemple, de se pencher sur Dreamfall Chapters, un jeu d’aventure unique, qui mélange avec brio une ère futuriste et un temps plus médiéval, où règne la magie. Sorti sur PC dans un premier temps, cette version sur consoles de salon ; PS4 et Xbox One, affiche de nombreuses améliorations, comme des graphismes plus soignés et une bande-originale plus complète ; un titre à essayer rapidement.

Le même jour, la concurrence risque d’être rude, puisque Prey s’affiche le 5 mai. S’il n’est pas une suite au premier épisode sorti alors en 2006. Ici, l’on retrouve une sorte de reboot de la licence, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Prey apparaît comme l’un des titres les plus prometteurs de l’année ; un bilan heureux pour un soft qui aurait pu ne pas exister.

Alors que le début du mois de mai se veut riche, l’on pourra encore souligner l’arrivée de Minecraft sur la Nintendo Switch le 12 mai, tandis que Birthdays The Beginning ; jeu de gestion par le papa de Harvest Moon, s’illustrera également le 12 mai.

Le calendrier des sorties de jeux-vidéo en mai vient ensuite s’étoffer avec le très attendu Farpoint, sur le PS VR de Sony. Celui qui s’annonce comme étant l’expérience la plus jouisse et immersive sur le casque de réalité virtuelle de Sony possède enfin une date de sortie, le 17 mai prochain ; de quoi éviter d’attendre jusqu’à la fin de l’année pour s’extasier devant ce monde rempli de dangers.

Pour les amateurs de combats, l’on pourra noter la sortie d’Injustice 2 dès le 18 mai, tandis que les amateurs de jeux de rôle pourront s’essayer à Akiba’s Beat, le 19 mai.

La fin du mois de mai apporte encore quelques jeux entraînants, comme Samourai Warriors Spirit of Sanada, Vendredi 13, Rime, ou encore Star Trek Bridge Crew VR (si tout se passe bien).

