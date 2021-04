Voir Envoyé Spécial inédit sur France 2 : Documentaire sur Whirlpool, Dentexia et Margerie en Vidéo Replay > Sous réserve de modification du sommaire en fonction de l’actualité, ce nouveau documentaire de France 2 devrait se concentrer sur divers reportages, et aborder différents thèmes, de Whirlpool à Margerie, en passant par Dentexia.

Cet envoyé spécial inédit sur France 2 débute alors sa soirée en se penchant sur Whirlpool, et plus précisément sur les oubliés de la campagne.

L’on retrouve alors Corinne, mère célibataire qui travaille de nuit à la chaîne, ou encore Patrice et Évelyne, qui, depuis 25 ans, fabriquent des sèche-linge en couple.

Se pencher sur ces personnes n’est pas anodin de la part du documentaire Envoyé Spécial, puisqu’ils sont près de 300 salariés qui vont se retrouver au chômage. En effet, l’usine d’Amiens-Nord va fermer ses portes en 2018, et ce, malgré d’énormes bénéfices engendrés l’année dernière.

Voir Envoyé Spécial inédit sur France 2 : Documentaire sur Whirlpool, Dentexia et Margerie en Vidéo Replay

Suite à cela, Envoyé Spécial met en lumière le scandale Dentexia, qui possédait une belle promesse, celle de proposer de nouvelles dents pour deux fois moins chers que chez un dentiste libéral.

Vous pouvez voir Envoyé Spécial inédit sur France 2 dès 20 heures 55 ce 27 avril. Sachez que le documentaire sur Whirlpool, celui sur Dentexia et celui sur Margerie, seront aussi disponibles en Vidéo Replay, une fois la diffusion TV terminée.

La seule contrepartie pour retrouver le sourire, payer les soins d’avance. Cependant, et très vite, des patients se plaignent de malfaçons, puis les soins s’espacent et la société est mise en liquidation en mars 2016, laissant pas moins de 2 500 patients impuissants. Envoyé Spécial tentera notamment de découvrir s’il s’agissait d’une grosse arnaque, ou d’une simple mauvaise gestion.

Enfin, nous découvrons Christophe de Margerie, un homme qui fascine, et intrigue. Plus de deux ans après le crash de son jet privé, l’emprunte de celui que l’on nommait Big Moustache reste toujours aussi forte chez le pétrolier Français Total. Cependant, et chose étrange dans la grande tour de La Défense, personne ne souhaite évoquer sa mort et sa mémoire.

Partager : Twitter

Facebook