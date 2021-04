Top Chef le choc des brigades à voir en direct sur M6 : Replay vidéo concours cuisine sur 6Play > La nouvelle saison de Top Chef se poursuit sur la chaîne M6, et, pour la première fois de l’histoire du concours de cuisine, l’on assiste à un duel intense, en direct sur M6.

En effet, pour la première fois dans l’histoire du concours de cuisine qu’est Top Chef, les brigades des chefs Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran reviennent, au grand complet, pour un affrontement en direct inoubliable, dans trois défis culinaires intenses.

Tout au long de la soirée, les chefs viendront épauler leurs candidats, d’ailleurs, ils ne les lâcheront pas.

Leur objectif est simple, viser toujours plus l’excellence et parvenir à décrocher la victoire ! L’équipe qui parviendra à obtenir le plus de victoires au cours de la soirée sera sacrée victorieuse de ce choc des brigades et permettra de gagner 10 000 euros pour l’association qu’elle défend.

Chaque défi est alors un face-à-face entre deux brigades.

Top Chef le choc des brigades est à voir en direct sur M6 à partir de 21 heures ce 26 avril. Le Replay vidéo du concours de cuisine est également à regarder sur 6Play.

Chacun des chefs envois alors en cuisine un binôme de candidats défendre les couleurs de sa brigade. Pour le chef dont un candidat de sa brigade n’est pas présent, il rejoindra alors Jean-François Piège pour juger les plats à l’aveugle. Si les chefs viendront juger le goût, ce sont les téléspectateurs qui pourront voter, toujours en direct, pour l’esthétisme de l’assiette qu’ils préfèrent.

Quel chef verra sa brigade remporter le choc des brigades ? Réponse à la fin de la soirée.

