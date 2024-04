Résultat du premier tour de l’Élection Présidentielle à voir en direct sur TF1 et France 2 > Après une année remplie d’interviews, de meetings et autres débats télévisés, les nombreux candidats à l’Élection Présidentielle vont enfin connaître les résultats. Aujourd’hui, la France a voté et le deuxième tour approche à grands pas.

Nous y voici, c’est le grand soir pour les Français, une journée très attendue par beaucoup. Dans un décor nouveau, et spécialement conçu pour les soirées électorales, une première estimation des résultats sera donnée à partir de 20 heures.

Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleaux (sur TF1) et David Pujadas, Léa Salamé, Laurent Delahousse et Marie-Sophie Lacarrau (sur France 2), viennent recueillir, à chaud, les commentaires des principaux responsables de la vie politique Française, porte-parole et soutiens des candidats, notamment pour débattre, analyser les résultats et comprendre les enjeux du scrutin.

Du côté des envoyés spéciaux de la chaîne, ils feront vivre les coulisses de ce premier tour de l’Élection Présidentielle en intervenant en duplex des Q.G des candidats, mais aussi de plusieurs villes à forts enjeux électoraux.

Résultat du premier tour de l’Élection Présidentielle à voir en direct sur TF1 et France 2

Cette soirée du résultat du premier tour de l’Élection Présidentielle permettra également de découvrir les réactions des électeurs partout en France.

Le résultat du premier tour de l’Élection Présidentielle est à voir en direct sur TF1 et France 2, à partir de 18 heures 45.

Quelque temps avant ce premier tour de l’Élection Présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron étaient au coude-à-coude dans les sondages, tandis que François Fillon ; très entaché par diverses affaires qui font polémiques, arrivait troisième.

Si ce dernier peut encore espérer atteindre le second tour, Jean-Luc Mélenchon n’aura eu de cesse de reprendre du terrain, notamment grâce à des prestations jugées très bonnes lors de ses nombreuses sorties.

