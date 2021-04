Le divertissement 50 ans de rires et d’émotions à voir sur France 2 et en replay vidéo sur Internet > France 2 nous propose, ce soir, un divertissement qui entend bien mettre en avant 50 belles et longues années de passions, de rires et d’émotions, en compagnie des plus grands animateurs de ces décennies.

C’est depuis le Casino de Paris, que Michel Drucker et Thomas Thouroude viennent célébrer les 50 ans de la télévision en couleur.

Pour l’occasion, l’on retrouve tous ceux et celles qui ont fait ; et font aujourd’hui encore, la télévision, tout en passant en revue cinq décennies de télévision. Une seule ombre au tableau pourtant, l’on pourra noter l’absence de Patrick Sébastien, pourtant un très grand du paysage visuel de France Télévisions, ce dernier ayant refusé l’invitation ; notamment car l’émission est produite par Arthur. Autre manque, Julien Courbet et Benjamin Castaldi par exemple.

Malgré cela, la soirée se veut riche et c’est toute l’équipe de France 2 qui se mobilise pour offrir des clins d’œil au passé et des moments forts et marquants de la télévision.

L’occasion est alors parfaite pour les téléspectateurs, de voir ; ou revoir, les plus grands fous rires, ou les imprévus du direct, et les plus grands moments d’émotions, tout cela dans des thématiques différentes.

Sachez que le divertissement 50 ans de rires et d’émotions est à voir sur France 2 dès 20 heures 55, et que le Replay Vidéo sera ensuite disponible sur Internet.

Ainsi, l’on pourra retrouver les rois du direct avec Michel Cymes, Marina Carrere d’Encausse et Laurent Gerra, Les bons vivants avec Sophie Davant, Olivier Minne, Cyril Lignac et Michel Boujenah, Il va y avoir du sport avec avec Nelson Monfort, Philippe Candeloro, Laurent Luyat et Luis Fernandez, La télé s’amuse avec Jean-Luc Reichmann, Thierry Beccaro, Cyril Féraud et Jacques Gourier, La télé dans tous ses états avec Marc-Olivier Fogiel, Karine Le Marchand et Michèle Bernier, ou encore Les parrains de la télé, avec Thierry Ardisson, Laurent Baffie et Philippe Gildas.

Une soirée riche en somme, malgré l’absence d’autres grands noms.

