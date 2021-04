Voir Rendez-vous en terre inconnue sur France 2 avec Cristiana Reali : Replay vidéo chez les Aborigènes worrorra > C’est donc un nouvel épisode de l’émission Rendez-vous en terre inconnue que les téléspectateurs pourront découvrir ; et pas n’importe lequel. En effet, ce vingtième numéro anniversaire coïncide avec les dix années d’existence de l’émission.

Voici donc dix longues et belles années que France 2 propose Rendez-vous en terre inconnue. Le concept de l’émission est simple ; emmener une personnalité dans un lieu qu’elle ne connaît pas, tout simplement.

Pour ce vingtième numéro de Rendez-vous en terre inconnue, Frédéric Lopez a emmené Cristiana Reali (Camping 3, Le grand méchant loup, …) à la rencontre des Aborigènes worrorra. Toutefois, il n’est ici pas question de découvrir une tribu d’autochtones, mais bien un peuple déraciné, et plongé dans un monde moderne dans lequel ils n’auront jamais réussi à s’adapter.

Alors qu’ils vivent dans le Nord-Ouest Australien, Gary et sa famille ont été parqué dans un camp de fortune, qui se trouve être délabré et insalubre ; ici règne d’ailleurs un grand désespoir.

Issus d’un peuple fort, et fier, ils ont perdu, peu à peu, leur identité et dignité, tout en se marginalisant, souffrant du chômage et de la dépression.

Il est possible de voir Rendez-vous en terre inconnue sur France 2 avec Cristiana Reali à partir de 20 heures 55 ce 18 avril. Le Replay vidéo de l’émission chez les Aborigènes worrorra sera ensuite disponible sur le net, sur le site de France Télévisions.

Au cours des deux dernières années, la communauté a d’ailleurs enregistré un fort taux de suicide ; c’est donc par instinct de survie que Gary a décidé de fuir le monde moderne pour retourner vivre sur la terre de ses ancêtres.

À présent, il lui faut réapprendre à cultiver, à chasser, et à pêcher, comme le faisait son peuple il y a 100 ans. Ce voyage de Rendez-vous en terre inconnue permet alors à Cristiana Reali de suivre le parcours initiatique de cette famille, plus que déterminée à retrouver leur fierté.

