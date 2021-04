Voir les Battles de The Voice sur TF1 : DIrect et Replay Vidéo

Voir les Battles de The Voice sur TF1 : Premier épisode sur MyTF1 en Replay Vidéo > L’on peut le dire, cette nouvelle saison de The Voice s’enchaîne à un rythme fou, et le téléspectateur assiste déjà au premier épisode des Battles de The Voice, un moment très attendu, autant par les coachs que le public ; la nouvelle règle entre d’ailleurs en vigueur dès ce soir.

Alors que les auditions à l’aveugle sont désormais terminées, il est temps de céder la place à la grande première des Battles. Ce soir, Zazie, Florent Pagny, Mika et Matt Pokora, ont désormais une équipe composée de seize talents au minimum.

C’est donc sur la scène ; transformée en ring pour l’occasion, que deux talents d’une même équipe viendront s’affronter sur une même chanson, lors d’un face-à-face devant le public.

Il s’agit alors de donner le meilleur d’eux-mêmes pour espérer décrocher une place pour l’épreuve ultime.

Voir les Battles de The Voice sur TF1 : Premier épisode sur MyTF1 en Replay Vidéo

Car, en effet, à l’issue de la prestation, leur coach choisira le talent le plus convainquant ; celui ayant le plus de chance d’atteindre la prochaine étape du concours de chant qu’est The Voice, et des épreuves en direct.

Sachez que vous pouvez voir les Battles de The Voice sur TF1 dès 21 heures. Le Premier épisode sera aussi disponible sur MyTF1 en Replay Vidéo, une fois la soirée terminée.

Chose à souligner, chaque coach dispose du droit de voler le talent d’un autre coach. Toutefois, la nouveauté est totale, puisque, grâce au vol de talent permanent, le coach en question peut choisir de remplacer l’un des talents, par un autre qu’il juge meilleur.

Partager : Twitter

Facebook