Stade of Decay 2 serait bien plus grand que le premier opus, et promotions de Pâques du côté du PS Store de Sony

Avant de revenir plus en détails sur les différentes promotions que l’on peut trouver du côté du PS Store de Sony, attardons-nous quelques instants sur Stade of Decay 2, qui, bien que la date de sortie soit encore assez éloignée, nous dévoile différents aspects de son monde ouvert, à commencer par une taille gigantesque.

Souvenez-vous, le premier opus se permettait d’offrir un terrain de jeux plus que vaste, avec de nombreux lieux où l’on pouvait établir notre base qui évoluera avec le temps. Certes, de nombreux endroits étaient vides et ne proposaient finalement rien d’autre qu’une vaste étendue de champs à perte de vue, mais le plaisir d’évoluer ici était certain.

Coup de tonnerre pour State of Decay 2 donc, puisque le jeu se voudra au moins trois fois plus grand que son ainé, en terme de surface ; le bonheur étant que l’environnement se voudra bien plus vaste, mais également bien plus varié.

Dans les faits, l’on apprend alors que State of Decay 2 ; sur Xbox One et PC, bénéficiera de trois cartes, chacune disposant de la taille de celle du premier opus ; de quoi envisager le meilleur pour cette simulation de survie en terres occupées par les zombies.

Si State of Decay 2 n’est pas à votre goût, ou si vous préférez les choses plus concrètes puisque disponibles dans l’immédiat, sachez alors que les promotions de Pâques du côté du PS Store de Sony sont faites pour vous, d’autant que l’on retrouve de nombreux titres affichés jusqu’à moins 60 %, autant sur PS3, PS Vita, PS4 et PS VR, et ce, jusqu’au 26 avril prochain.

Si vous n’avez pas encore franchi le pas sur certains titres, sachez alors que vous pouvez retrouver, par exemple, des titres récents comme plus anciens, certes, mais dont la renommée n’est plus à faire. Ainsi, l’on pourra noter Battlefield 1, GTA V, Fifa 17, Dirt Rallye, For Honor, Skyrim Special Edition, The Witcher 3, Watch Dogs 2, NBA 2K17, The Elder Scrolls Online, Mafia 3, Steep, Dishonored 2, Tales of Berseria, ou encore une grande partie de titres mettant en scène des zombies et autres abominations ; comme Dead Island, Killing Floor 2, The Walking Dead, … .

Les possesseurs de PS VR, le casque de réalité virtuelle de Sony, ne sont pas en reste non plus, et l’on soulignera les promotions sur de nombreux titres, comme Robinson The Journey, Job Simulator, Dirt Rallye VR, et Sports Bar VR, pour ne citer qu’eux. De quoi passer de très nombreuses heures bien au chaud.

