Le monde de Jamy sur les animaux si proches de nous à voir sur France 3 et à revoir en vidéo sur France Télévisions > Ce soir, sur France 3, les téléspectateurs pourront découvrir un nouvel épisode ; totalement inédit, de l’émission Le monde de Jamy. Au programme de la soirée, ces animaux qui sont si proches de nous.

La nouvelle soirée de l’émission Le monde de Jamy débute directement avec Max, l’animal de compagnie de George Clooney pendant 18 longues années.

Sans le savoir, Max a alors redoré le blason des cochons, qui étaient longtemps considérés comme des animaux sales et idiots. Aujourd’hui pourtant, sa sociabilité étonne.

Beaucoup d’Américains ont désormais adopté des petits cochons et partagent avec eux, peine, joie, souffrance, jeux, salons, et même, planches de surf.

Alors que les cochons sont proches de nous, d’autres animaux le sont également, et comprennent ; et connaissent, la peur, la colère, le dégoût, l’anxiété, mais aussi la tristesse, et la dépression.

Sachez que l’émission Le monde de Jamy sur les animaux si proches de nous est à voir sur France 3 dès 20 heures 55. L’émission est aussi à revoir en vidéo sur le site Internet de France Télévisions.

Dès lors, Jamy Gourmaud et la journaliste Myriam Bounafaa prennent la route et partent à la rencontre d’experts, capables de décrypter leur langage et émotion.

L’occasion, alors, de découvrir des cacatoès, des perroquets et des singes, ou encore des chiens qui ressentent l’injustice.

