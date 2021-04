Voir The Island les naufragés saison 3 en vidéo sur M6 : Replay de l’épisode sur 6Play > Pour beaucoup, The Island les naufragés est une émission très entraînante, qui met la survie au cœur du déroulement, et cette saison 3 de l’émission de M6 ne viendra pas déroger à la règle.

C’est sur un Archipel vierge, perdu en plein cœur de l’Océan Pacifique, que 22 candidats, hommes et femmes, vont tenter de survivre ensemble, durant plusieurs semaines, dans des conditions réelles de naufrage.

Mais pour cette saison 3 de The Island les naufragés, la survie n’est pas le seul objectif des participants, puisque Mike Horn ne viendra pas les chercher.

Livrés à eux-mêmes, ils vont devoir chercher, dans ce lieu, et retrouver la civilisation ; à savoir un village de pêcheurs. Mais comment vont-ils s’y prendre ?



Chaque semaine désormais, les téléspectateurs vont pouvoir suivre le parcours des candidats dans cette nouvelle saison de The Island les naufragés.

Sachez qu’il est possible de voir The Island les naufragés saison 3 en vidéo sur M6 à partir de 21 heures ce 10 avril. Le Replay de l’épisode sera également à regarder sur 6Play directement.

Pour eux, il n’est plus question du confort moderne,. Sans eau ni nourriture, et sans téléphone, ils seront seuls face à eux-mêmes, et se filmeront de leur plein gré.

Divisés en quatre groupes (à des endroits différents de l’archipel), ils ignorent totalement la présence des autres naufragés et penseront être les seuls à vivre cette expérience.

