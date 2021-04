Koh-Lanta à regarder sur TF1 : Streaming et Replay de l’épisode du jour sur MyTF1 > L’aventure se poursuit pour les candidats de la nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1. Après les premières journées ; difficiles, rien ne semble encore acquis pour les survivants.

Pour les candidats de cette nouvelle saison de Koh-Lanta au Cambodge, ce sont les conditions météo qui deviennent de plus en plus difficiles à accepter ; et à vivre, pour les candidats, puisque c’est la mousson qui s’abat.

Avec la compétition, la faim, la fatigue et les conditions climatiques, l’aventure est réellement de plus en plus éprouvante pour les candidats.

Pour ne rien arranger, les candidats de cette nouvelle saison de Koh-Lanta doivent désormais vivres avec la crainte de se retrouver séparés de leurs coéquipiers.

Au Cambodge, la vie se révèle finalement bien compliquée.

Sachez que Koh-Lanta est à regarder sur TF1 à partir de 21 heures. Le Streaming et le Replay de l’épisode du jour est également disponible sur MyTF1, sur Internet.

Les nouvelles règles misent en place cette année viennent décupler le stress et, surtout, offrent des tensions de plus en plus palpables.

Alors que certains semblent totalement dépassés par les évènements, d’autres candidats sauront profiter de ces changements pour en tirer avantage. Cette année de Koh-Lanta ; et plus que jamais, annonce une nouvelle foule de stratégies, mais attention à conserver ses amis d’aventure au plus près.

