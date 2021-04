Zone Interdite sur la révolte des classes moyennes : Le documentaire de M6 à voir en Vidéo Replay sur 6Play > Pour ne pas bousculer ses habitudes, le documentaire Zone Interdite revient sur des sujets brûlants. Ce soir, pour ce nouveau numéro, Zone Interdite se penche la révolte des classes moyennes.

Alors qu’il ne reste que trois semaines avant le premier tour des élections présidentielles, il faut dire que le vote des classes moyennes se veut plus que déterminant.

Ces Français, dont les revenus se situent entre 1 800 et 2 200 euros par mois, constituent les trois quarts de l’électorat ; et le moins que l’on puisse dire, c’est que la révolte guette.

Soumises à la pression fiscale et bénéficiant de peu d’aides sociales, ces classes moyennes du pays ont le sentiment de s’appauvrir de plus en plus et de ne plus connaître l’ascenseur social dont bénéficiaient les précédentes générations.

Alors qu’ils ne sont, ni riches, ni pauvres, ils constituent la majorité des employés dans les entreprises, mais aussi dans les fonctionnaires.

Un peu à l’image des petits patrons, ils se sentent fragilisés et vivent désormais dans une angoisse réelle de déclassement. Si l’on regarde les États-Unis, c’est la classe moyenne qui a permis l’accession de Donald Trump au pouvoir.

En France, quel sera le rôle de cette classe moyenne ? Zone Interdite a mené l’enquête en plein cœur des villes moyennes, comme à Montargis, où le vote du Front National a fait une incroyable percée, passant de 15 % en 2010, à 45 % en 2015.

