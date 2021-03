Le premier DLC de Dead Rising 4 Frank Rising et le recrutement de Game Freak (Pokémon) pour un RPG populaire sur console > Comme à l’accoutumer, certaines informations dans le milieu du jeu-vidéo valent très largement le détour, et cette semaine ne déroge aucunement à la règle. Si la première info peut faire plaisir, c’est bien celle de Game Freak qui pourrait faire sensation.

Débutons alors directement en nous penchant sur la première news qui nous intéresse tout particulièrement, et qui nous vient tout droit de Dead Rising 4, un titre toujours exclusif à Microsoft, et qui aura réussi à offrir son lot d’amusement ; et c’est peu dire.

Historiquement, Dead Rising 4 se déroule bien après les premiers évènements, et le joueur, dans la peau de Frank West, pourra une nouvelle fois occire des dizaines de milliers de zombies, dans une aventure entraînante, décalée et toujours aussi humoristique.

Dès lors, le mois d’avril permettra de retrouver l’univers de Dead Rising 4 ; pour ceux ayant déjà terminé le titre à 100 %, puisque le premier DLC de Dead Rising 4 ; sobrement nommé Frank Rising, permettra de retrouver cette ville peu accueillante. Pourtant, c’est un gros changement qui attend les joueurs, une surprise de taille.

En effet, dans Frank Rising, il est question d’incarner Frank, oui, mais un Frank infecté errant dans la ville de Willamette à la recherche de chair humaine, tout en tentant de se sauver et d’apporter son aide à un groupe de survivants prisonniers.

Si cette première aventure se veut déjà bien décalée, le 2e DLC prévu le sera certainement aussi, en mettant un golf au premier plan. Toutefois, et concernant le 2e DLC de Dead Rising 4, aucune date n’a encore été annoncée.

Enfin, deuxième information très importante, le recrutement de Game Freak ; le développeur de Pokémon, pour un RPG populaire sur console. Effervescence sur la toile, une telle annonce permet à beaucoup de joueurs d’espérer retrouver une aventure Pokémon sur une console de salon, après un épisode plutôt réussi sur la Nintendo GameCube.

Si l’on peut également envisager un recrutement pour un RPG mondialement connu (difficile ne pas penser à Pokémon) sur Nintendo 3DS, l’on préférera espérer un opus sur la Nintendo Switch, qu’il soit inédit ou retravaillé pour l’occasion.

