Regarder Dossier Tabou sur la légalisation du cannabis sur M6 : Replay Vidéo documentaire sur 6Play > Sur M6, les téléspectateurs vont pourvoir découvrir un sujet d’actualité brûlant, et le documentaire n’hésite pas à poser la question de la légalisation du cannabis en France.

En France, ils sont plusieurs candidats à la Présidentielle se prononçant en faveur de la dépénalisation du cannabis, allant même jusqu’à la légalisation.

Abordé dans la vie politique depuis maintenant 20 ans, le débat n’aura encore jamais réellement été engagé à un niveau national.

En France, aujourd’hui, ce sont 1,4 million de consommateurs réguliers qui fument du cannabis au moins dix fois par mois. En ce qui concerne les jeunes, la France est dans le haut du classement Européen.

Regarder Dossier Tabou sur la légalisation du cannabis sur M6 : Replay Vidéo documentaire sur 6Play

Mais quels seraient les effets de la légalisation sur la délinquance, sur les zones de non-droits, sur la santé et les finances publiques ? La consommation augmenterait-elle ?

Vous pouvez regarder Dossier Tabou sur la légalisation du cannabis sur M6 dès 20 heures 55. Le Replay Vidéo du documentaire sera également disponible sur 6Play.

D’autres questions sont encore posées, comme : que rapporte réellement l’économie noire du cannabis ? Combien de personnes en vivent ? Qui contrôle les réseaux ? Et cette manne financière préserve-t-elle la paix sociale comme le pensent certains ?

Si tel est le cas, cela pourrait expliquer bien des choses, à commencer par l’immobilisme de certains services de l’État et de nombreux élus locaux. Ce soir, dans Dossier Tabou, des policiers, dealers, grossistes, consommateurs, médecins et chercheurs tentent alors de faire le point sur un dossier toujours sensible.

Partager : Twitter

Facebook