Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur France 3 : Voir ou revoir le reportage entre Rhin et Moselle en Vidéo Replay > Pour sa nouvelle émission, le magazine Des Racines et des Ailes propose un numéro inédit de Passion Patrimoine, qui transporte le téléspectateur, entre le Rhin et la Moselle.

Place à deux très belles régions ce soir dans l’émission Des Racines et des Ailes, puisque l’Alsace et la Lorraine regorgent de trésors insoupçonnés. Pour l’occasion, l’émission Des Racines et des Ailes a choisi de se diriger entre le Rhin et la Moselle, à la recherche de vignobles Alsaciens se trouvant sur des pentes vertigineuses.

Certaines de ces pentes peuvent d’ailleurs atteindre les 70 % ! Ici, la famille Schoffit vendange, de père en fils, le vignoble du Rangen ; leur vin est d’ailleurs reconnu dans le monde entier.

Direction ensuite la Lorraine, où Christine Lorimy et Pacôme Vexlard ont relancé la fameuse imprimerie d’images d’Épinal, après trente années d’arrêt.

Ils revisitent ces images du passé, dont certaines ont plus de 200 ans. Dans le même temps, de jeunes artistes utilisent ces créations ; d’un autre temps, pour concevoir des œuvres contemporaines.

L’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine est à regarder sur France 3, à partir de 20 heures 55. Il vous est aussi possible de voir ou revoir le reportage entre Rhin et Moselle en Vidéo Replay sur Internet, directement sur le site de France Télévisions.

Du côté de Nancy, Hervé Doucet nous fait découvrir les plus belles réalisations d’Art Nouveau, autant avec les vitraux et verrières ; spectaculaires, qu’avec les meubles et demeures d’exception. Au cours de cette découverte, l’on pourra encore découvrir de plus près l’une des plus grandes verrières d’Europe dans une banque, une pièce incroyable de Jacques Gruber.

Enfin, n’oublions pas les nombreux villages d’Alsace qui regorgent de chefs-d’œuvre, où des retables (une construction verticale portant des décors en arrière de la table d’autel d’un édifice religieux) du XVIe siècle sont cachés dans les églises. Nous profitons alors de l’occasion pour retrouver Pantxika de Paepe, qui fera découvrir le plus célèbre retable d’Alsace, celui d’Issenheim, dans le musée Unterlinden de Colmar.

