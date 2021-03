Uncharted The Lost Legacy, Mise à jour PS4 4.50 et chiffres de ventes de la Nintendo Switch > C’est une belle semaine que cette dernière, notamment rempli de quelques informations assez exemplaires, comme les chiffres de ventes de la Nintendo Switch, qui laissent entrevoir un ; hypothétique, futur radieux.

Mais avant de se pencher plus en détail sur la première semaine de disponibilité de la Nintendo Switch sur les étalages, revenons quelques instants sur la PS4 de Sony, et sur cette mise à jour 4.50, qui apporte son lot d’améliorations.

En effet, déployée depuis peu de temps ; mais uniquement en bêta à l’heure actuelle, la mise à jour 4.50 de la PS4 permet des nouveautés intéressantes, tant sur le fond, que sur la forme. Ainsi, l’on retrouve par exemple une fonctionnalité essentielle ; et très demandée par les joueurs, la prise en charge des disques durs externes, jusqu’à 8 To ; de quoi se faire une nouvelle ludothèque en conséquence.

Autre fait marquant de cette mise à jour PS4 en 4.50, le mode boost, qui permet aux jeux plus anciens de bénéficier d’une image par seconde plus constante. Pour ne pas dénigrer les récents possesseurs du PS VR, la mise à jour 4.50 offre la prise en charge des contenus Blu-ray 3D, tout en affichant une meilleure qualité d’image dans le mode cinématique.

Uncharted The Lost Legacy, Mise à jour PS4 4.50 et chiffres de ventes de la Nintendo Switch

Enfin, l’on notera quelques améliorations plus basiques, comme la possibilité de personnaliser son fond d’écran, une liste des notifications améliorée, ou encore créer un compte enfant plus facilement.

Autre actualité importante, cette fois-ci concernant Uncharted The Lost Legacy. Le prochain titre de Naughty Dog (qui est en fait une extension stand-alone) devrait bénéficier du plus grand niveau de toute la série. Comprenez par là que les vastes plaines de Uncharted 4 vous sembleront minimes, puisque Uncharted The Lost Legacy parvient à créer un univers ô combien vaste, où l’exploration prime pleinement.

Si, précédemment, l’on pouvait avoir une sensation de dirigisme, Uncharted The Lost Legacy devrait nous faire oublier cela, en apportant un réel sentiment d’exploration, comme le souligne le directeur du jeu, Kurt Margenau.

Enfin, petit retour rapide sur les chiffres de ventes de la Nintendo Switch, qui, non-contente de décrocher la première place des ventes du côté du Japon, rentre dans l’histoire en France, en parvenant, pour sa première semaine de commercialisation, à obtenir le plus gros lancement de console sur le marché du jeux-vidéo Français toutes plates-formes confondues, avec pas moins de 105 000 exemplaires vendus. Reste maintenant à savoir si le seul et magnifique Zelda Breath of the Wild parviendra à tenir les joueurs en haleine assez longtemps pour patienter jusqu’à la prochaine sortie d’un titre.

