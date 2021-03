Le documentaire François Hollande le mal-aimé à voir sur France 3 et en vidéo Replay > Place, ce soir, à un documentaire politique inédit sur la chaîne France 3. Pour l’occasion, la chaîne porte son attention sur François Hollande, le mal-aimé.

Depuis toute l’histoire de la Cinquième République, et à l’aube du terme de son quinquennat ; surprenant, et qui se ponctue par un renoncement, François Hollande reste comme le président le moins aimé, le plus impopulaire.

Mais alors pourquoi, cet homme d’aspect si jovial et plein d’humour ; qui aura d’ailleurs remporté l’adhésion d’une majorité lors de la campagne présidentielle, divise autant le peuple Français ?

Comment a-t-il pu créer une telle situation de rejet, lui qui a engagé plusieurs réformes de société et qui a incarné son pays lors d’une des pires chapitres de son histoire ?

Lorsque l’on y regarde de plus près, la courbe du chômage ne peut pas être la seule raison à cette division.

Sachez que le documentaire François Hollande le mal-aimé est à voir sur France 3 dès 20 heures 55, mais est aussi à regarder, plus tard, en vidéo replay sur Internet.

Depuis sa prise de fonction, le 15 mai 2012, l’on aura retrouvé une série d’erreurs médiatiques, des choix stratégiques et d’affaires discutables, qui sont venus ternir le début du quinquennat.

Ce documentaire politique sur François Hollande le mal-aimé tente de mettre en lumière certaines des raisons qui poussent les Français à ne pas réellement aimer ce président. L’on pourra notamment découvrir si le personnage n’est pas en totale contradiction avec l’exception de la fonction.

