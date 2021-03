Le divertissement Les Grosses Têtes de France 2 : Voir Laurent Ruquier en replay vidéo > Bien ancrée dans l’esprit de nombreux Français, l’émission Les Grosses Têtes aura fait les plus belles heures de la télévision Française ; ce soir, Laurent Ruquier est de retour avec le concept.

Voici le retour de Laurent Ruquier et de ses Grosses Têtes, pour une soirée exceptionnelle ! Comme à l’accoutumer, humour, bonne humeur, ainsi que surprises et culture générale viennent ponctuer le divertissement de France 2, puisqu’il est aussi possible de défier douze Grosses Têtes triées sur le volet.

Pour cela, il suffira de répondre correctement à des questions spécialement prévues par Laurent Ruquier.

Parmi les invités, l’on pourra noter Marc-Antoine le Bret, Arnaud Ducret, Luc Langevin, et bien d’autres encore, qui viennent rejoindre la troupe, pour s’amuser autour d’anecdotes de leur vie, et de leur carrière.

En fin d’émission, l’on pourra encore vivre l’incontournable séquence de l’invité mystère, que les téléspectateurs et les invités ne connaissent que trop bien.

Vous pouvez regarder le divertissement Les Grosses Têtes sur France 2, dès 20 heures 55. Vous pouvez aussi voir Laurent Ruquier en replay vidéo sur Internet, en vous rendant sur le site de France Télévisions.

Le but de cette séquence est simple, découvrir qui est l’invité caché dans les coulisses, en lui posant toutes les questions nécessaires.

Pour ce divertissement Les Grosses Têtes, Laurent Ruquier s’est entouré de Marcel Amont, Laurent Baffie, Sophie Davant, Caroline Diament, Arielle Dombasle, Fabrice, Florian Gazan, Philippe Geluck, Jeanfi Janssens, Chantal Ladesou, Bernard Mabille, Steevy, et Titoff.

