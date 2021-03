Les 30 ans de M6 à voir sur M6 : Vidéo replay de l’anniversaire surprise > C’est une folle soirée qui attends les téléspectateurs assidus de la chaîne M6. En effet, la chaîne vient fêter ses 30 bougies, dans la meilleure des ambiances.

Afin de fêter comme il se doit les 30 ans d’existence de la chaîne, M6 nous gratifie d’une grande fête, placée sous le signe de la bonne humeur.

Autour de Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, tous les animateurs de la chaîne M6 ont répondu présents et sont donné rendez-vous pour revivre, commenter ; mais aussi nous faire découvrir, des moments que l’on n’avait peut-être jamais vu, les moments les plus forts, drôles et émouvants de ces trente dernières années.

Cette soirée sera également ponctuée par des surprises de la part de très nombreux invités, comme Christophe Willem, Bernard de La Villardière, Jérôme Anthony, Cristina Cordula, David Ginola, Stéphane Rotenberg, Mercotte, Éric Antoine, Faustine Bollaert, Marc-Antoine Le Bret, Matt Pokora, Michaël Youn, Michel Sarran, Hélène Darroze, Kamel Ouali, Hélène Ségara, Kids United, Ophélie Meunier, Bastien Cadeac, Xavier de Moulins, Nathalie Renoux, Norbert Tarayre, Dominique Chapatte, Mac Lesggy et Sophie Ferjani.

Les 30 ans de M6 à voir sur M6 : Vidéo replay de l’anniversaire surprise

Au programme des surprises ? De la danse, du chant, et des shows, drôles et surprenants !

La soirée Les 30 ans de M6 est à voir sur M6 dès 20 heures 55. La vidéo replay de l’anniversaire surprise est aussi à visionner sur 6Play, une fois la soirée terminée.

Au cours de la soirée anniversaire, l’on pourra retrouver Karine Le Marchand et Stéphane Plaza dans des parodies d’émissions cultes, comme Top Chef, Bachelor le gentleman célibataire, ou encore À l’état sauvage. De son côté, Élie Semoun offrira des petites annonces totalement inédites, où aucun animateur ne sera épargné.

Enfin, il ne faut pas oublier que l’émission Les 30 ans de M6, permettra de visionner les extraits les plus émouvants, drôles, mais surtout les plus cultes, de ces 30 dernières années, depuis la création de la chaîne M6, en mars 1987.

Partager : Twitter

Facebook