Annonce de Payday 3, des fuites sur la Nintendo Switch et une nouvelle génération pour Pokémon GO > Pour cette nouvelle fournée de news jeux-vidéo, l’on pourra découvrir l’annonce d’un jeu à succès, quelques infos supplémentaire sur la Nintendo Switch, et, surtout, de nouveaux Pokémons dans Pokémon GO, l’application toujours en forme.

Dans le monde des jeux-vidéo multijoueurs, certains titres parviennent à créer le buzz et font sensation. La licence Payday en fait partie et propose un jeu multijoueurs très intense, où les joueurs, en coopération, doivent braquer des banques. Simple de primes abords, l’on constatera très vite que le concept prend et que l’on se laisse aller. Entre assaut frontal et discrétion, c’est à vous de faire le meilleur cambriolage.

S’il a réussi à s’imposer dans le salon des joueurs, Payday 2 sera bientôt remplacé, comme l’a confirmé Starbreeze Studios, avec une simple phrase glissée dans son dernier bilan financier ; « C’est avec une grande satisfaction que nous pouvons également annoncer que la production de Payday 3 est officiellement commencée et en phase complète de design. »

Bien sûr, dans de telles conditions, Payday 3 ne se montrera pas avant quelques mois, et l’on tablera sur une éventuelle sortie en 2018, fin 2018 peut-être ? Dans tous les cas, vous pouvez déjà vous préparer.

Autre info, sur la Nintendo Switch cette fois-ci. Toujours prévue pour sortir début mars 2017 ; soit dans deux petites semaines, une vidéo d’une chanceuse personne de NeoGAF venait dévoiler l’interface de la Nintendo Switch, et est disponible juste en dessous.

L’on ne pourra que constater que l’interface ressemble tout de même beaucoup à la Nintendo Wii U et que le tactile se montre parfois peu réactif. En attendant le déploiement des consoles et des mises à jour, nous nous abstiendrons de tout commentaires.

En revanche, l’on pourra souligner que la Nintendo Switch et son stockage de 32 Go semblent bien insuffisants, puisque, une fois les données liées à la console utilisés, l’on se retrouverait avec une mémoire totale de 25 gigas, soit une grosse perte d’espace. En sachant que le prochain Zelda s’affiche à plus de 13 gigas, l’on comprendra vite qu’il faudra investir dans une carte SD pour ne pas connaître de problème de stockage.

Enfin, sachez que l’application à succès Pokémon GO s’est mise à jour et offre une nouvelle génération de Pokémon, pour le plus grand plaisir des joueurs. Désormais, ce sont 80 nouveaux Pokémons qui sont à l’ordre du jour, ainsi que de nouveaux objets et système de capture.

