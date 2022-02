Voir Stars sous hypnose inédit sur TF1 : Replay émission avec Arthur et Messmer sur MyTF1 > Place à une nouvelle émission inédite de Stras sous hypnose, dont le succès n’est plus réellement à prouver. Dans cette émission ; toujours dirigée par Arthur et Messmer, l’on retrouve une nouvelle poignée de stars, pour des moments déjà cultes et inoubliables.

Sur TF1, l’émission Stars sous hypnose est devenue une habitude, et cela est loin de nous déplaire, bien au contraire. Il faut dire que le concept se prête plus que bien aux sourires et autres fous rires, pour le plus grand plaisir de toute la famille.

Ce soir, Arthur et Messmer ; le duo parfait pour l’émission, proposent une nouvelle soirée de Stars sous hypnose totalement inédite et, pendant plus de deux heures, vous pourrez voir des stars comme vous ne les avez jamais vues, dans des situations exceptionnelles.

Sous hypnose, ces dernières vont vivre des aventures drôles, incroyables, uniques, et même, parfois, émouvantes. Comment va réagir Élodie Gossuin, lorsqu’elle se réveillera à la maternité, dans la peau d’une maman de huit bébés ?

Jarry, qui avait déjà connu une drôle d’expérience dans Stars sous hypnose par le passé, va devoir, cette fois-ci, faire très attention à un œuf qu’il aura pondu lui-même.

Il est possible de voir Stras sous hypnose ; totalement inédit, sur la chaîne TF1 dès 20 heures 55. De son côté, le Replay de l’émission avec Arthur et Messmer sera disponible dans quelques heures, sur MyTF1.

Pour Kévin Razy, l’on va se réveiller dans la peau d’un cow-boy plus vrai que nature, tandis que Baptiste Giabiconi va connaître une expérience inattendue (mais déjà vu dans Stars sous hypnose sur TF1), immergé dans un bain de glace. L’on pourra également noter la présence de Cyril Féraud, Érika Moulet, Artus, Moundir et Willy Rovelli, qui vont, eux aussi, connaître de drôles d’expériences.

Comme à l’accoutumer, vous pouvez vous préparer à vivre une soirée unique en son genre, capable d’émerveiller et de faire rire toute la famille !

